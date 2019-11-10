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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" разъяснил "Беллоне" цель ввоза обедненного урана в Россию

11:24 10.11.2019 (обновлено: 11:25 10.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ввозимый в Россию из Европы обедненный гексафторид урана (ОГФУ) не является радиоактивными отходами, в результате дообогащения этого вещества в РФ остается стратегически важное сырье для атомной энергетики, при этом снижаются риски недозагрузки мощностей отечественных предприятий, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости тексте ответа департамента коммуникаций госкорпорации "Росатом" экологическому правозащитному центру "Беллона".
Росатом также пригласил экологов к диалогу на площадке Общественного совета госкорпорации, где в ближайшее время будет обсуждаться вопрос обращения с обедненным ураном.

Суть вопроса

В конце октября в ряде СМИ появилась информация о транспортировке из Германии в Россию обедненного гексафторида урана, принадлежащего западноевропейскому консорциуму Urenco, в рамках сделки с компанией Росатома АО "Техснабэкспорт".
"Беллона" на своем сайте обнародовала заявление, в котором назвала необходимым "выразить официальную позицию в отношении ввоза в Россию опасных материалов", якобы "имеющих признаки радиоактивных отходов". "Беллона" просила пояснить, зачем возникла потребность ввозить ОГФУ на территорию России.
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Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). На урановом топливе, обогащенном по урану-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана.

Обычная практика

В своем ответе Росатом пояснил "Беллоне", что в мировой практике обедненный гексафторид урана не является радиоактивными отходами (РАО), так как представляет собой ценное многоцелевое сырье и подлежит дальнейшему использованию. "Не считается обедненный уран отходами и в Российской Федерации. В соответствии с законом "Об использовании атомной энергии" РАО признаются материалы, не подлежащие дальнейшему использованию", - пишет Росатом.
Госкорпорация также разъяснила последовательность обращения с ОГФУ. "Обогащение обедненного урана – широко распространенная в мире практика. Вопреки озвученным в публичном пространстве позициям, иностранный обедненный уран ввозится в Россию не "на захоронение", а на обогащение: полученный в результате продукт (обогащенный уран) поставляется на экспорт", - отмечает Росатом.
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Преимущества для России

"Росатом с помощью технологии обесфторивания переводит материал, который остается после обогащения (вторичный ОГФУ), в химически безопасную форму оксида урана (закиси-окиси обедненного урана)", - говорится в ответе.
Как отмечает госкорпорация, в результате применения данной технологии образуется дважды обедненный оксид урана, который является сырьем для производства так называемого МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах. "Запасы ОГФУ являются стратегическим резервом для обеспечения топливом атомной энергетики будущего", - поясняет Росатом.
Кроме того, получаются "фторсодержащие материалы, которые уже сегодня находят применение в разных отраслях промышленности (включая нефтяную и атомную), а также являются сырьем для производства фторсодержащей продукции (химия фторидов – возможное направление развития новых неядерных бизнесов топливного дивизиона Росатома)", пишет госкорпорация.
Что касается предыдущего аналогичного контракта с Urenco, закончившегося на рубеже 2010-х годов, то на тот момент атомная энергетика переживала эпоху "ренессанса", спрос на продукцию обогатительных предприятий был высок и их мощности были полностью загружены исполнением контрактов на обогащение природного урана, отмечает Росатом.
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Затем изменилась конъюнктура мирового уранового рынка, "сократились потребности зарубежных партнеров в наших поставках, следовательно, возникли риски недозагрузки отечественных предприятий", добавила госкорпорация.
"Нельзя не учитывать, что выручка предприятий имеет важное значение для социально-экономической ситуации в "атомных" городах, где предприятия топливного дивизиона госкорпорации "Росатом" являются крупнейшими налогоплательщиками и градообразующими предприятиями", - указывается в ответе.

Международная приемлемость

В настоящее время Россия остается единственной страной, которая может максимально использовать возможности современных технологий центрифужного обогащения и экономически эффективно извлекать из обедненного урана ценный материал, пишет Росатом.
Новый контракт с Urenco был заключен после глубокой проработки и изучения всех факторов, влияющих на проект, и является частью программы Росатома по обращению с ОГФУ, добавляет госкорпорация. Росатом отметил, что с помощью доходов от деятельности в рамках этой программы решаются экологические вопросы, важные для России. "Мы будем продолжать эту деятельность, так как понимаем ответственность перед населением", - пояснила госкорпорация.
"Отдельно необходимо отметить, что сторонами были получены соответствующие разрешения уполномоченных органов как на экспорт ОГФУ из Германии, так и на его импорт в Российскую Федерацию, что подтверждает международную приемлемость данной практики", - подчеркивает Росатом.
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"Мы полностью разделяем принципы открытости при реализации своей деятельности и стремимся открыто отвечать на запросы общественности. В ближайшее время состоится заседание Общественного совета госкорпорации "Росатом", где будет обсуждаться вопрос обращения с обедненным ураном", - отмечается в ответе.
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Ядерные технологииТехснабэкспортРосатомГерманияЕвропаРоссияЭкономика
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