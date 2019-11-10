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РИА Новости

Эксперт оценил систему поощрения аккуратных водителей

11:24 10.11.2019 (обновлено: 12:57 10.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД регулирует движение
Сотрудник ГИБДД регулирует движение
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник ГИБДД регулирует движение. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с RT выразил мнение, что водителей нужно поощрять только за сверхнормативное аккуратное поведение на дороге.
"То есть, когда водитель не только выполнил свои обязанности, но и совершил что-то выдающееся. Аккуратное вождение должно стать нормой, правилом и привычкой".
Виктор Похмелкин
Эксперт отметил, что выборочное поощрение может оказаться несправедливым по отношению к соблюдающим правила автомобилистам, которые не попадут в систему.
Ранее вице-премьер России Максим Акимов заявил, что в следующем году в стране могут протестировать систему поощрения аккуратных водителей.
По его словам, для этого не потребуется специального оборудования, однако необходимо разработать нормативную базу.
Акимов выразил надежду, что подобные меры будут стимулировать автомобилистов уделять особое внимание безопасности.
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8 ноября, 21:10РИА Новости
В Совете Федерации предложили давать скидки по ОСАГО аккуратным водителям
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Максим АкимовАвтоВиктор ПохмелкинРоссияОбщество
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