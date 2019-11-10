Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T11:20Z
https://ria.ru/20191110/1560771845.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_0cff0c83ad538138ad243f5ab0fd94a0.jpg
РИА Новости

В Приморье спасли пропавшего дайвера, который двое суток провел в море

11:20 10.11.2019
1688
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Пропавший в Приморье 8 ноября дайвер провел в воде двое суток и сумел выжить, в воскресенье его обнаружило проходящее транспортное судно, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
Житель приморского поселка Тавричанка в пятницу, 8 ноября, в районе мыса Вятлина нырял с катера, который находится в 200 метрах от берега, а после пропал. Спасатели Владивостокской городской службы спасения начали поиски, были оповещены проходящие в районе ЧП суда, друзья обратились за помощью к добровольцам.
Нашивки сотрудников МЧС России
2 ноября, 14:41РИА Новости
На Урале сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося под лед на пруду
Пропавшего аквалангиста обнаружило транспортное судно "Тигр-2", которое принадлежит находкинской базе активного морского рыболовства.
"Информация по всем подобным случаям передается проходящим судам. Сегодня судно "Тигр-2" проходило в районе (Уссурийском заливе), обратили внимание, что в воде находится человек, и приступили к выполнению своих обязанностей, в контакте с нами. В 8.01 по местному времени (1.01 мск) его обнаружили, в 8.26 (1.26 мск) подняли (на борт судна), а в 12.08 (5.08 мск) (высадили на берег) у причала", - сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
Он добавил, что спасенный дайвер "пошел самостоятельно, от медпомощи отказался".
2109003
Обсудить 0
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поручил разработать проект, запрещающий россиянам владеть СМИ
Никольская улица в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима
Павел Пичугин
Знакомый промоутера Паши Фейсконтроля раскрыл обстоятельства его смерти
Кадр из видео, на котором таксисты избивают пассажира
В Нижнем Новгороде таксист до смерти забил пассажира на глазах у коллег
Павел Пичугин
Певец Шура рассказал об образе жизни Паши Фейсконтроля
Историк Олег Соколов
"Гоблин" рассказал о состоянии историка Соколова перед убийством подруги
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Историк Олег Соколов
Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
Детские игрушки
В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик
Вид на Калининград
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
Международный аэропорт в Шарм-эль-Шейх
В аэропорту Шарм-эш-Шейха у украинского самолета загорелось шасси
Посол Украины в Польше Андрей Дещица
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Иран пока не принял решения о выходе из ДНЯО
15:24Раду распустят до конца полномочий, считает глава фракции "Слуга народа"
15:13СК выясняет, как троих рабочих завалило землей в траншее в Башкирии
15:09Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы
15:08Глава Элладской церкви впервые помянул Епифания Думенко во время литургии
15:06В Иране уверены в безопасности АЭС "Бушер"
14:56В Росгидромете рассказали об аномально теплом ноябре в Москве
14:51СМИ: девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки
14:47Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии
14:47Генсек ОАГ призвал аннулировать результаты президентских выборов в Боливии
14:38Спикер Рады ушел с поста главы партии "Слуга народа"
14:33ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции россиянина Буркова в США
14:29Умер академик РАО Михаил Щетинин
14:26Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
14:23В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
14:21Съезд "Слуги народа" поддержал отставку Разумкова с должности главы партии
14:17Маас заявил, что у Берлина нет "особых путей" в отношениях с Москвой
14:01В РВИО рассказали о сотрудничестве с подозреваемым в убийстве историком
13:57Лолита рассказала, из-за чего закончились ее отношения с мужем
13:55На Кубани более 40 детей госпитализировали в инфекционную больницу
Лента новостейМолния