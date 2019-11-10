В Приморье спасли пропавшего дайвера, который двое суток провел в море

Житель приморского поселка Тавричанка в пятницу, 8 ноября, в районе мыса Вятлина нырял с катера, который находится в 200 метрах от берега, а после пропал. Спасатели Владивостокской городской службы спасения начали поиски, были оповещены проходящие в районе ЧП суда, друзья обратились за помощью к добровольцам.

"Информация по всем подобным случаям передается проходящим судам. Сегодня судно "Тигр-2" проходило в районе (Уссурийском заливе), обратили внимание, что в воде находится человек, и приступили к выполнению своих обязанностей, в контакте с нами. В 8.01 по местному времени (1.01 мск) его обнаружили, в 8.26 (1.26 мск) подняли (на борт судна), а в 12.08 (5.08 мск) (высадили на берег) у причала", - сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".