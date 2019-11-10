На МКАД КамАЗ столкнулся с "Ладой"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Грузовой КамАЗ и легковой автомобиль столкнулись на МКАД в Москве, легковушка загорелась, один человек погиб и двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На внутренней стороне 28 километра МКАД в районе "Бирюлево-Восточное" столкнулись КамАЗ и "Лада Ларгус" с последующим возгоранием легковой автомашины", - сказал собеседник агентства.
6 августа, 09:04РИА НовостиКрупные ДТП в России в 2019 году
По его словам, в легковушке находились три человека, один из них погиб, еще двое пострадали. Пожар на месте ДТП удалось полностью ликвидировать в 8.45, обстоятельства происшествия выясняются.