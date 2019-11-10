Певец Шура рассказал об образе жизни Паши Фейсконтроля

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Промоутер Павел Пичугин, известный как Паша Фейсконтроль, вел здоровый образ жизни. Об этом рассказал каналу "360" певец Шура (Александр Медведев).
"Не могу себе представить, что случилась такая беда, что такой молодой мой друг ушел. Причем удивительно то, что в последние годы он абсолютно был адекватен, нормален, не пил, ЗОЖ. Он меня все время в бассейн таскал", — пояснил артист.
Шура отметил, что сейчас ему тяжело говорить и пока он может только принести соболезнования родственникам Пичугина.
О смерти одного из самых известных столичных промоутеров стало известно в субботу, 9 ноября. По предварительным данным, у Пичугина остановилось сердце. Ему было 38 лет.