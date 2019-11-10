ВСУ открыли огонь в районе участка разведения сил, заявили в ДНР

Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР заявили в субботу, что уже отвели свои силы на этом участке. В штабе Операции объединенных сил сообщили, что намерены завершить процесс 12 ноября.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.