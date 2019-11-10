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РИА Новости

ВСУ открыли огонь в районе участка разведения сил, заявили в ДНР

11:05 10.11.2019 (обновлено: 14:29 10.11.2019)
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР
Боец народной милиции ДНР
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в районе участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его словам, применялось стрелковое оружие.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР заявили в субботу, что уже отвели свои силы на этом участке. В штабе Операции объединенных сил сообщили, что намерены завершить процесс 12 ноября.
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
8 ноября, 23:45РИА Новости
В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кто-то сомневался в этих провокациях ВСУ? Низость Украины налицо.
10 ноября, 12:11
Владимир Владимирович Владимиров
1801001
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