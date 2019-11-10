ВСУ открыли огонь в районе участка разведения сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в районе участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его словам, применялось стрелковое оружие.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР заявили в субботу, что уже отвели свои силы на этом участке. В штабе Операции объединенных сил сообщили, что намерены завершить процесс 12 ноября.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.