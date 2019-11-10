В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге , при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.

По его словам, около 1.00 мск сотрудники строительной компании, занимавшиеся благоустройством парка, услышали лай собаки, которая провалилась под лед в озеро Шарташ.

"Собака была очень уставшая, она не смогла самостоятельно плыть. Сначала попробовали лед раздвинуть, чтобы она смогла сама до берега доплыть, но она никак не отреагировала на это, была полностью без сил. Потом уже человек залез в ковш экскаватора и собственноручно достал собаку", – сказал собеседник агентства.

После спасения животного рабочие отбили лед с его лап и шерсти и посадили в машину, чтобы отогреть. После того, как собака отошла от шока, она убежала, отметил Хвостов.

Как отметил в беседе с РИА Новости директор Шарташского парка Артур Зиганшин, в понедельник троих сотрудников, спасших пса, наградят.