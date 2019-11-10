Медведев поздравил государственного деятеля и журналиста Ненашева с юбилеем

Ненашев в воскресенье празднует 90-летие.

По словам главы правительства, Ненашев всегда проявлял себя человеком, который мыслит масштабно, имеет твердую позицию и способен воплощать в жизнь самые смелые проекты и решения.

"А главное – Вы открыли колоссальные возможности для целого поколения талантливых журналистов, которые стояли у истоков создания средств массовой информации новой России", - говорится в телеграмме.

По словам Медведева, важно, что сегодня педагог делится своими знаниями и опытом со студентами, помогает им обрести уверенность в своих силах и сделать первые шаги в профессии.