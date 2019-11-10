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РИА Новости

Медведев поздравил государственного деятеля и журналиста Ненашева с юбилеем

10:59 10.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЖурналист Михаил Ненашев
Журналист Михаил Ненашев
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил государственного деятеля, журналиста и педагога Михаила Ненашева с юбилеем, отметив его вклад в становление работников СМИ новой России, телеграмма размещена на сайте кабмина.
Ненашев в воскресенье празднует 90-летие.
По словам главы правительства, Ненашев всегда проявлял себя человеком, который мыслит масштабно, имеет твердую позицию и способен воплощать в жизнь самые смелые проекты и решения.
"А главное – Вы открыли колоссальные возможности для целого поколения талантливых журналистов, которые стояли у истоков создания средств массовой информации новой России", - говорится в телеграмме.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий. 6 ноября 2019
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По словам Медведева, важно, что сегодня педагог делится своими знаниями и опытом со студентами, помогает им обрести уверенность в своих силах и сделать первые шаги в профессии.
Михаил Ненашев родился в 1929 году в селе Бородиновка Челябинской области. В 1952 году окончил Магнитогорский государственный педагогический институт. Работал вторым секретарём Магнитогорского горкома КПСС, заместителем заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС, главным редактором газеты "Советская Россия". В 1989-1990 годах был председателем Гостелерадио СССР, в 1989-1991 - членом ЦК КПСС, а также занимал пост министра печати и информации СССР. Сейчас Ненашев является заведующим кафедрой в Московском политехническом университете.
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Дмитрий МедведевМихаил Ненашев (журналист)РоссияЧелябинская областьОбщество
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