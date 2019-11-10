В Анапе три человека погибли при пожаре в частном доме

"В результате пожара в жилом доме на улице Привокзальная погибли три человека, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, открытое горение было ликвидировано в 08.35. К тушению пожара привлекались 29 человек и девять единиц техники.

В СУСК по Краснодарскому краю уточнили, что погибли три мужчины. Следователи начали проверку.

В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме

В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме

По предварительным данным СУСК, утром воскресенья один из соседей заметил возгорание в хозяйственной постройке и сообщил о этом в пожарную службу. В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех мужчин, проживавших в бытовке. Предположительно, причиной пожара явилась неисправность электроприбора, говорится в сообщении. Назначены судебно-медицинские и пожаротехническая экспертизы.