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РИА Новости

В Анапе три человека погибли при пожаре в частном доме

10:42 10.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал при пожаре в частном жилом доме в Анапе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате пожара в жилом доме на улице Привокзальная погибли три человека, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, открытое горение было ликвидировано в 08.35. К тушению пожара привлекались 29 человек и девять единиц техники.
В СУСК по Краснодарскому краю уточнили, что погибли три мужчины. Следователи начали проверку.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
5 ноября, 11:01РИА Новости
В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме
По предварительным данным СУСК, утром воскресенья один из соседей заметил возгорание в хозяйственной постройке и сообщил о этом в пожарную службу. В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех мужчин, проживавших в бытовке. Предположительно, причиной пожара явилась неисправность электроприбора, говорится в сообщении. Назначены судебно-медицинские и пожаротехническая экспертизы.
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МЧС РФАнапаКраснодарский крайПроисшествия
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