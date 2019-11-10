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РИА Новости

Мария Бутина отмечает двойной день рождения

10:17 10.11.2019 (обновлено: 10:18 10.11.2019)
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© ВГТРКМария Бутина
Мария Бутина
© ВГТРК
Мария Бутина
БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина отмечает в воскресенье двойной день рождения.
"Полагаю, что комментарии излишни. Все указано в надписи на тортике. Я получила два торта от любимой семьи - за 30 и 31. У меня такая прекрасная семья!" - написала Бутина в Facebook.
Ранее она сообщала, что будет отмечать сразу два дня рождения, так как в прошлом году отпраздновать юбилейную дату – 30 лет не удалось.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Она вернулась в РФ 26 октября.
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