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РИА Новости

В Австралии нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийстве, пишут СМИ

09:47 10.11.2019 (обновлено: 11:13 10.11.2019)
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© Фото : NSW Police Force Владимир Кондаков, подозреваемый в убийстве застройщика Альберта Метледжа в Сиднее
Владимир Кондаков, подозреваемый в убийстве застройщика Альберта Метледжа в Сиднее
© Фото : NSW Police Force
Владимир Кондаков, подозреваемый в убийстве застройщика Альберта Метледжа в Сиднее
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Полиция Австралии обнаружила тело мужчины в парке в Сиднее, по предварительным данным, это россиянин Владимир Кондаков, разыскиваемый по подозрению в убийстве застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC.
Мужчину обнаружили утром в парке Тарен Пойнт на юге Сиднея. Официальную судмедэкспертизу еще не проводили.
Альберта Метледжа нашли мертвым на строительной площадке в среду 6 ноября. Рядом с ним с ножевыми ранениями находился его сын. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу. Полиция подозревает, что за нападением на предпринимателя и его сына стоит Кондаков, который "некоторое время" работал на Метледжа и был с ним знаком.
Генеральное консульство России в Сиднее заявило, что находится в постоянном контакте с правоохранительными органами австралийского штата Новый Южный Уэльс.
Испанские полицейские в оцепленном районе Барселоны
22 октября, 13:15РИА Новости
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