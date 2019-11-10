В Австралии нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийстве, пишут СМИ

Альберта Метледжа нашли мертвым на строительной площадке в среду 6 ноября. Рядом с ним с ножевыми ранениями находился его сын. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу. Полиция подозревает, что за нападением на предпринимателя и его сына стоит Кондаков, который "некоторое время" работал на Метледжа и был с ним знаком.