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РИА Новости

Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:45 10.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили об 11 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 50 мин, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 218 единиц", - добавил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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