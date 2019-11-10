Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела

ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в ДНР сообщили об 11 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 50 мин, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.