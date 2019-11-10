СМИ: новым послом Ирана в России станет бывший депутат парламента Джалали

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новым послом Ирана в России станет депутат парламента Казем Джалали, передает агентство ISNA.
По его данным, в воскресенье иранские парламентарии провели заседание, чтобы решить вопрос, покинет ли Джалали депутатское кресло. Из присутствовавшего на заседании 221 депутата 146 проголосовали за, 58 - против, 9 воздержались.
Сейчас послом Ирана в Москве является Мехди Санаи, представляющий интересы исламской республики с 2013 года.
Председатель парламента Ирана Али Лариджани выразил надежду, что Джалали сыграет эффективную роль в развитии российско-иранских отношений, когда займет пост.
1 октября, 06:10РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Ирана