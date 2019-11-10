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РИА Новости

СМИ: новым послом Ирана в России станет бывший депутат парламента Джалали

09:39 10.11.2019 (обновлено: 09:54 10.11.2019)
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CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem JalaliКазем Джалали
Казем Джалали
CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem Jalali
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новым послом Ирана в России станет депутат парламента Казем Джалали, передает агентство ISNA.
По его данным, в воскресенье иранские парламентарии провели заседание, чтобы решить вопрос, покинет ли Джалали депутатское кресло. Из присутствовавшего на заседании 221 депутата 146 проголосовали за, 58 - против, 9 воздержались.
Сейчас послом Ирана в Москве является Мехди Санаи, представляющий интересы исламской республики с 2013 года.
Председатель парламента Ирана Али Лариджани выразил надежду, что Джалали сыграет эффективную роль в развитии российско-иранских отношений, когда займет пост.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
1 октября, 06:10РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Ирана
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Казем ДжалалиРоссияИранВ мире
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