Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T09:19Z
https://ria.ru/20191110/1560769627.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/94341/48/943414876_0:169:2805:1747_1036x0_80_0_0_69b236343aa9bea528876c6335249b26.jpg
РИА Новости

Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47

09:18 10.11.2019 (обновлено: 09:19 10.11.2019)
1687
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Калашников с историческим образцом автомата АК-47 под номером один
Михаил Калашников с историческим образцом автомата АК-47 под номером один
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Михаил Калашников с историческим образцом автомата АК-47 под номером один. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости, Светлана Задера. Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена. В день 100-летия со дня рождения отца она рассказала корреспонденту РИА Новости, каково чувствовать себя младшей сестрой автомата, за что она обижалась на него в детстве и как впервые попробовала стрелять.
Михаил Калашников родился 10 ноября в 1919 году, скончался 23 декабря 2013 года. Он был женат, его супруга Екатерина Калашникова (1921 — 1977) работала техником-конструктором, помогала мужу выполнять чертежные работы. В их семье воспитывали четверых детей: дочерей Нелли (1942), Елену (1948), Наталью (1953 — 1983) и сына Виктора (1942 — 2018).
Михаил Калашников с автоматом АК-47
8 ноября, 17:19РИА Новости
Калашников: печать мастера. Разработки знаменитого оружейника

Он пошел на работу, а мы живем дальше

"Папа звонил и говорил: "Мать, приду не один". Нас быстро отправляли в магазин, отец придет не один, значит, из Москвы приехали. Он до конца работал с москвичами, с теми, с кем он на Щуровском полигоне работал (в 1944 году)", - вспоминает свое детство Елена Михайловна.
Так в гостях у Калашниковых были конструкторы стрелкового оружия Сергей Симонов, Николай Афанасьев, Евгений Драгунов, и еще много других коллег. По словам Елены, все друзья родителей были военпреды с завода "Ижмаш".
"Сколько приедет, кто, он не говорил. После телефонного разговора главное, что один бежит в этот магазин, другой в этот. Быстро начинали готовить, ведь отец придет с гостями. Главное - накрыть стол, чтобы они дальше продолжили свои разговоры. Конечно, мы рядом с ними не сидели, раскрыв рот и уши, а занимались своими делами", - рассказывает Калашникова.
Дети не понимали и не знали, что их отец - известный конструктор, который делает оружие. После работы, когда Михаил Тимофеевич приходил уставший, детей отгоняли от отца, чтобы он отдохнул.
"Мы в детстве ничего не понимали и не знали. Слова "конструктор", "лауреат" звучали, можно было услышать такие слова как "рационализатор". Но сказать, что в 5-10 лет я знала, что он делает вот такое оружие... Это была работа. Он пошел на работу, закрыл дверь, а мы живем дальше. Он пришел - мы живем вместе с ним", - говорит дочь знаменитого оружейника.
Большая занятость и командировки для детей были только фактом, никто не объяснил им, зачем это нужно. По словам Елены Михайловны, ее мама обсуждала с папой все эти вопросы за закрытыми дверями.
Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Михаила Калашникова, в селе Курья
03:46РИА Новости
Биография Михаила Калашникова

Младшая сестра АК-47

"Он говорил: "Я приехал в Ижевск с двумя своими изобретениями: автоматом АК-47 и дочерью Нелли (старшая дочь)... Он без конца это говорил уже в зрелости, я как бы стала младшей сестрой этому автомату. Шутка шуткой, но… Когда собирались за столом, он спрашивал: "Дочь, в каком ты классе учишься?". Я думаю, ну что это такое, шутка ли это была? Это он мог и на самом деле спросить, в каком мы классе учимся", - задумывается Елена Михайловна. Это ее обижало.
"Его работа стала для меня тем, что я смогла посмотреть только в 1989 году, когда приехали американцы. Мы ездили на курсы "Выстрел" в Солнечногорск, там проходили стрельбы. Папа стрелял и мне дали. Это было в первый раз. У меня не было никакой начальной военной подготовки нигде: ни в школе, ни в институте. У меня не было прикосновений к оружию, металлу", - рассказывает Елена Михайловна.
Дочка ездила с Михаилом Калашниковым на встречи с американцами, чтобы отец хорошо выглядел на видео, которые они записывали, а также для помощи в "организации быта".
"Действительно стреляла я, когда мы поехали в Америку. Там они делали кучу всякого оружия и подзывали меня пострелять. Папа говорил: "Не надо тратить патроны, зачем ты вообще пошла". Он сильно берег их патроны, чтобы я не ввела их в растрату. Я отвечала, что не могу отказаться. Они же зовут: "Лена, иди сюда", - вспоминает дочь оружейника.
"Американцы папу на руках носили, а сейчас они в Питер приедут с сыновьями. Я их пригласила в Питер на выставку. А также приедет человек из Нидерландов, который написал трехтомник, каждый из которых весит три килограмма, - "Энциклопедия Калашников", там рассказывается, что и в какой стране сделано от Калашникова", - рассказала Елена Михайловна.
Автомат Калашникова: надёжность, простота и мощь
8 ноября, 22:14РИА Новости
Автомат Калашникова: надёжность, простота и мощь

Память оружейника

"На самом деле, сказок и сказочников о Михаиле Тимофеевиче, его судьбе, так много. Каждый хочет приписаться, что он в обойме. По Калашникову дал информацию, и вот ты уже автор. Этих брехунов и трепачей, как говорит Михаил Тимофеевич, очень много. Тех, которые хотят погреться, так сказать, у чужого костра", - рассказала Елена Михайловна.
В 2002 году Елена Калашникова решила создать вместе с отцом Межрегиональный общественный фонд имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Организация поставила перед собой задачу сохранять память всех российских оружейников.
"В учредителях этого фонда первый записан Михаил Тимофеевич. Мы сидели, мы обсуждали все цели и задачи. На первой странице устава есть его подпись 2002 года", - рассказывает дочка известного оружейника.
"В фонде нет штата, я нелегальный работник. И как меня не уговаривали хотя бы маленькую зарплату себе сделать, но я ведь часто со своего счета деньги перечисляют в фонд, чтобы что-то сделать. Должна ли я себе еще на зарплату перечислять со своего счета, чтобы получать зарплату со своих же собственных денег", - говорит Елена Михайловна.
Автомат Калашникова
08:00РИА Новости
"Сначала его боялся": автомат Калашникова глазами прошедших горячие точки
В команду фонда, по словам Елены Калашниковой, вошли люди, которые лично знали Михаила Тимофеевича, поэтому они делают работы не просто об известном оружейнике, а о том человеке, "с которым они сидели, ходили, разговаривали, встречались". На их совместных мероприятиях все вспоминают Михаила Тимофеевича, и, по словам Елены, кажется, что ее папа с ними, "а мы без конца его воспоминаем".
Фонд выпустил книги, статуэтки, плакаты, монеты, фильмы о Калашникове, а также о других оружейниках. К столетию оружейника фонд выпустил медали и значки.
После празднований Елена Михайловна хочет сделать фильм, который расскажет о Михаиле Калашникове и о том, как прошло его столетие. Но своей главной заслугой в этом году Елена Михайловна считает установку 22 ноября памятника отцу в парке Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.
"Если бы я сказала папе, что его памятник будет там стоять, он бы не поверил. Он бы сказал: "Да ладно тебе, да не надо, не надо, глупости какие-то говоришь. Не будет этого никогда, нет, я не верю в это". Эта была бы однозначно его реакция. Он один будет как символ именно молодого дерзкого контрактора, который говорит, вот я смог и пробуйте и вы", - говорит Елена Калашникова.
Конструктор Михаил Калашников
08:00Акценты
Самый популярный на планете. Сто лет со дня рождения Михаила Калашникова"Я спокойно сплю, потому что всегда создавал оружие для защиты. Это политики не могут договориться и используют его для убийства", – говорил создатель всемирно известного АК-47 конструктор Михаил Калашников.
820022
Обсудить 0
АК-47ИжмашМихаил КалашниковОбщество
Рекомендуем
Российский историк Олег Соколов
"Связь не скрывали": что известно об убийстве студентки и доценте СПбГУ
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поручил разработать проект, запрещающий россиянам владеть СМИ
Никольская улица в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима
Кадр из видео, на котором таксисты избивают пассажира
В Нижнем Новгороде таксист до смерти забил пассажира на глазах у коллег
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Детские игрушки
В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик
Павел Пичугин
Знакомый промоутера Паши Фейсконтроля раскрыл обстоятельства его смерти
Историк Олег Соколов
"Гоблин" рассказал о состоянии историка Соколова перед убийством подруги
Вид на Калининград
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
Российский историк Олег Соколов
Подозреваемый в жестоком убийстве девушки доцент СПбГУ остается в больнице
Посол Украины в Польше Андрей Дещица
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Историк Олег Соколов
Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Иран пока не принял решение о выходе из ДНЯО
15:24Раду распустят до конца полномочий, считает глава фракции "Слуга народа"
15:13СК выясняет, как троих рабочих завалило землей в траншее в Башкирии
15:09Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы
15:08Глава Элладской церкви впервые помянул Епифания Думенко во время литургии
15:06В Иране уверены в безопасности АЭС "Бушер"
14:56В Росгидромете рассказали об аномально теплом ноябре в Москве
14:51СМИ: девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки
14:47Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии
14:47Генсек ОАГ призвал аннулировать результаты президентских выборов в Боливии
14:38Спикер Рады ушел с поста главы партии "Слуга народа"
14:33ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции россиянина Буркова в США
14:29Умер академик РАО Михаил Щетинин
14:26Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
14:23В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
14:21Съезд "Слуги народа" поддержал отставку Разумкова с должности главы партии
14:17Маас заявил, что у Берлина нет "особых путей" в отношениях с Москвой
14:01В РВИО рассказали о сотрудничестве с подозреваемым в убийстве историком
13:57Лолита рассказала, из-за чего закончились ее отношения с мужем
13:55На Кубани более 40 детей госпитализировали в инфекционную больницу
Лента новостейМолния