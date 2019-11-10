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РИА Новости

Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима

09:06 10.11.2019 (обновлено: 12:12 10.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновНикольская улица в Москве
Никольская улица в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Никольская улица в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, откладывается до конца ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец рассказывал, что предстоящая зима может быть аномально теплой. Морозы ожидаются кратковременными, а снежный покров будет быстро таять. Кроме того, в наступившее воскресенье в столице наблюдается аномально теплая погода, на девять-десять градусов выше климатической нормы.
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"Климатическая зима отменяется на сегодня в Москве. Она еще наступит не скоро, как минимум, в самом оптимистичном варианте, в последней декаде ноября", — сказал Тишковец.

Он также уточнил, что климатическую зиму ожидали в Москве в воскресенье, 10 ноября, согласно климатическим законам. Это явление также называется метеорологической зимой.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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