Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, откладывается до конца ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец рассказывал, что предстоящая зима может быть аномально теплой. Морозы ожидаются кратковременными, а снежный покров будет быстро таять. Кроме того, в наступившее воскресенье в столице наблюдается аномально теплая погода, на девять-десять градусов выше климатической нормы.
"Климатическая зима отменяется на сегодня в Москве. Она еще наступит не скоро, как минимум, в самом оптимистичном варианте, в последней декаде ноября", — сказал Тишковец.
Он также уточнил, что климатическую зиму ожидали в Москве в воскресенье, 10 ноября, согласно климатическим законам. Это явление также называется метеорологической зимой.
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