Задержанному в Польше националисту нашли адвокатов, заявил украинский посол

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Польше на пограничном пункте "Дорогуск" по запросу России был задержан сотрудник ее аппарата Игорь Мазур, решается вопрос об экстрадиции в РФ. В МИД заявили, что консул уже посетил задержанного украинца, ему оказывается правовая помощь.

По данным омбудсмена, вопрос об избрании меры пресечения будет рассматриваться в воскресенье, 10 ноября.

"Сейчас работаем над защитой Игоря. На судебном заседании будут наши консулы и адвокаты, один из которых уже имеет опыт ведения подобных дел", - написал Дещица на своей странице в Facebook

По его словам, в заседании будет участвовать генконсул Украины в Люблине, украинская сторона обратится в суд с просьбой взять Мазура на поруки и освободить из-под стражи.

В 2014 году российский СК сообщал, что члены УНА-УНСО* организовали банду, которая участвовала в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 1994-1995 годах. По данным российского следствия, среди руководителей этой банды был Мазур, в ее состав также входили Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.