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РИА Новости

Задержанному в Польше националисту нашли адвокатов, заявил украинский посол

08:43 10.11.2019 (обновлено: 12:10 10.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосол Украины в Варшаве Андрей Дещица
Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица сообщил, что задержанному в Польше националисту Игорю Мазуру нашли защиту, Киев намерен требовать его освобождения.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Польше на пограничном пункте "Дорогуск" по запросу России был задержан сотрудник ее аппарата Игорь Мазур, решается вопрос об экстрадиции в РФ. В МИД заявили, что консул уже посетил задержанного украинца, ему оказывается правовая помощь.
По данным омбудсмена, вопрос об избрании меры пресечения будет рассматриваться в воскресенье, 10 ноября.
"Сейчас работаем над защитой Игоря. На судебном заседании будут наши консулы и адвокаты, один из которых уже имеет опыт ведения подобных дел", - написал Дещица на своей странице в Facebook.
Сотрудник правоохранительных органов Украины во время акции у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
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По его словам, в заседании будет участвовать генконсул Украины в Люблине, украинская сторона обратится в суд с просьбой взять Мазура на поруки и освободить из-под стражи.
В 2014 году российский СК сообщал, что члены УНА-УНСО* организовали банду, которая участвовала в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 1994-1995 годах. По данным российского следствия, среди руководителей этой банды был Мазур, в ее состав также входили Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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Задержание Игоря Мазура в ПольшеИгорь МазурАндрей ДещицаПольшаВ мире
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