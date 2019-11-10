Один из пострадавших в ДТП под Красноярском находится в тяжелом состоянии

КРАСНОЯРСК, 10 ноя — РИА Новости. Один из десяти пострадавших в ДТП в Новоселовском районе Один из десяти пострадавших в ДТП в Новоселовском районе Красноярского края находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести, сообщает пресс-служба Минздрава Тувы.

По уточненной информации МВД, ночью на 233-м километре автодороги Р-257 "Енисей" водитель микроавтобуса Toyota, который направлялся из Красноярска в Абакан, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении. В ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса, десять человек были доставлены в больницу.

"В результате автокатастрофы умерли два человека, девять человек госпитализированы в Новоселовскую центральную районную больницу. По информации ЦРБ Новоселово, состояние одного пациента тяжелое, остальных — средней тяжести. Три пассажира самостоятельно направились до места назначения на попутном транспорте, медицинская помощь им не понадобилась. Один человек выписан на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в микроавтобусе находились жители Тувы. По поручению главы республики Шолбана Кара-оола на место происшествия выехали министр здравоохранения региона, его заместитель и психолог. Также Центр медицины катастроф Тувы направил на место две бригады санавиации.