Знакомый промоутера Паши Фейсконтроля раскрыл обстоятельства его смерти

"Точно, он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала. Пока нельзя еще точно ничего сказать, но врачи говорили, подозрение на тромбоз, потому что у него недавно была операция на колене", — сообщил он.