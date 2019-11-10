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РИА Новости

Знакомый промоутера Паши Фейсконтроля раскрыл обстоятельства его смерти

07:35 10.11.2019 (обновлено: 13:38 10.11.2019)
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© аккаунт Павел Пичугина в FacebookПавел Пичугин
Павел Пичугин
© аккаунт Павел Пичугина в Facebook
Павел Пичугин . Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Музыкант Дмитрий Ежиков, знакомый промоутера Павла Пичугина, известного как Паша Фейсконтроль, в интервью телеканалу "360" рассказал об обстоятельствах его смерти.

"Точно, он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала. Пока нельзя еще точно ничего сказать, но врачи говорили, подозрение на тромбоз, потому что у него недавно была операция на колене", — сообщил он.

О смерти Пичугина стало известно накануне. По данным СМИ, 38-летний Пичугин скончался из-за остановки сердца.
Однако Ежиков эту информацию не подтвердил.
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