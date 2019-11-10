Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению гепатита В

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно от хронического гепатита В умирают более одного миллиона человек.
"ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека", — слова Поповой цитируются на сайте ведомства.
На данный момент в практике здравоохранения используются различные наборы реагентов, которые определяют генетическую предрасположенность к ишемическому инсульту, сердечно-сосудистым заболеваниям, тромбофилии и другим.
"Институтом Роспотребнадзора впервые в России были разработаны и внедрены в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии <...> и определения устойчивости ВИЧ к противовирусной терапии, связанной с мутациями в генах протеазы, обратной транскрипции и интегразы, а также определения тропизма ВИЧ", — добавила Попова.
Одним из ведущих направлений работы института является создание и внедрение в производство инновационных тест-систем для диагностики различных заболеваний. Сегодня институт уже зарегистрировал и внедрил в практику 190 наборов реагентов, более 260 наборов реагентов зарегистрированы на территории ЕС. Институт выпускает более 500 тысяч наборов реагентов в год, ассортимент которых включает 1070 наименований, в том числе широкий спектр реагентов для диагностики социально значимых и природно-очаговых инфекций.