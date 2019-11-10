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РИА Новости

Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению гепатита В

07:28 10.11.2019 (обновлено: 11:03 10.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория иммуноферментных исследований
Лаборатория иммуноферментных исследований
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лаборатория иммуноферментных исследований. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно от хронического гепатита В умирают более одного миллиона человек.

"ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека", — слова Поповой цитируются на сайте ведомства.

На данный момент в практике здравоохранения используются различные наборы реагентов, которые определяют генетическую предрасположенность к ишемическому инсульту, сердечно-сосудистым заболеваниям, тромбофилии и другим.
"Институтом Роспотребнадзора впервые в России были разработаны и внедрены в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии <...> и определения устойчивости ВИЧ к противовирусной терапии, связанной с мутациями в генах протеазы, обратной транскрипции и интегразы, а также определения тропизма ВИЧ", — добавила Попова.
Одним из ведущих направлений работы института является создание и внедрение в производство инновационных тест-систем для диагностики различных заболеваний. Сегодня институт уже зарегистрировал и внедрил в практику 190 наборов реагентов, более 260 наборов реагентов зарегистрированы на территории ЕС. Институт выпускает более 500 тысяч наборов реагентов в год, ассортимент которых включает 1070 наименований, в том числе широкий спектр реагентов для диагностики социально значимых и природно-очаговых инфекций.
Лаборатория иммуноферментных исследований
7 ноября, 06:39РИА Новости
Ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм ВИЧ
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Анна ПоповаРоспотребнадзорРоссияОбщество
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