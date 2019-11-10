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РИА Новости

Лолита рассказала, как выгнала мужа из дома

07:16 10.11.2019 (обновлено: 09:39 10.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛолита Милявская
Лолита Милявская
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Лолита Милявская. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская певица Лолита Милявская рассказала в эфире программы "Секрет на миллион", как выгнала из дома своего мужа Дмитрия Иванова.
По словам артистки, устав терпеть "фокусы" супруга, она сама выгнала его из дома — ночью, с вещами и притом с заранее приготовленным конвертом.

"Там было семь тысяч евро. Я ему так сказала: изначально положила девять тысяч за девять лет жизни, но две тысячи потом забрала за некачественные услуги", — рассказала Милявская.

По признанию певицы, муж намекал ей о необходимости покупки ему квартиры. Однако артистка ограничилась приобретением автомобиля — на жилье и бизнес денег супругу она не дала.
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О расставании пары стало известно в начале июля. Осенью суд зарегистрировал заявление о расторжении брака Милявской и Иванова. Иск подал супруг, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.
Супруги прожили в браке девять лет, до этого певица была замужем четыре раза.
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Лолита МилявскаяРоссияОбщество
Популярные комментарии
Теперь ждём новость о том, за кого Лолита вышла в пятый раз замуж и на сколько десятилетий ее муж младше неё.
10 ноября, 07:49
Руслан Тлеуж
670002
Это важная новость для страны.А самое важное,что в стране с национальной валютой,в конверты кладут доллары и евро...
10 ноября, 07:34
Олег 84
920000
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