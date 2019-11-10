Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам дипломата, украинская сторона намерена взять Мазура на поруки.
Дещица добавил, что украинское посольство держит в курсе супругу задержанного о состоянии его дела и поддерживает контакт с рядом ведомств в Киеве и парламентариями.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Польше задержали сотрудника ее секретариата Игоря Мазура. По ее словам, решается вопрос об экстрадиции его в Россию.
В 2014 году Мазур руководил формированием запрещенного в России "Правого сектора"* в Киевской области, участвовал в беспорядках в центре украинской столицы. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе. После демобилизации в 2016 году Мазур стал зампредседателя запрещенной в России партии УНА-УНСО*, летом 2017-го возглавил пропагандирующую сотрудничество государств Балто-Черноморского региона организацию "Межиморье".
Следственный комитет России в 2014 году возбудил уголовные дела в отношении членов запрещенной в России организации УНА-УНСО* Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков, Дмитрия Яроша, Владимира Мамалыги и других.
*Запрещенные в России экстремистские организации.