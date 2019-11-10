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РИА Новости

Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

06:23 10.11.2019 (обновлено: 12:09 10.11.2019)
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© AP Photo / Ronald ZakПосол Украины в Польше Андрей Дещица
Посол Украины в Польше Андрей Дещица
© AP Photo / Ronald Zak
Посол Украины в Польше Андрей Дещица. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам дипломата, украинская сторона намерена взять Мазура на поруки.
Дещица добавил, что украинское посольство держит в курсе супругу задержанного о состоянии его дела и поддерживает контакт с рядом ведомств в Киеве и парламентариями.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Польше задержали сотрудника ее секретариата Игоря Мазура. По ее словам, решается вопрос об экстрадиции его в Россию.
Сотрудник правоохранительных органов Украины во время акции у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
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В 2014 году Мазур руководил формированием запрещенного в России "Правого сектора"* в Киевской области, участвовал в беспорядках в центре украинской столицы. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе. После демобилизации в 2016 году Мазур стал зампредседателя запрещенной в России партии УНА-УНСО*, летом 2017-го возглавил пропагандирующую сотрудничество государств Балто-Черноморского региона организацию "Межиморье".
Следственный комитет России в 2014 году возбудил уголовные дела в отношении членов запрещенной в России организации УНА-УНСО* Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков, Дмитрия Яроша, Владимира Мамалыги и других.
*Запрещенные в России экстремистские организации.
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Задержание Игоря Мазура в ПольшеИгорь МазурУНА-УНСОПравый секторАндрей ДещицаПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот теперь можно и посмотреть как в Польше боряться с банд формированиями из Украины которые потихоньку формируют свои ячейки на Польской стороне а потом будут возмущаться как это так их Поляков на их территории бендеровцы режут
10 ноября, 07:23
ISIg Supr
13341102
Ну вот и посмотрим, насколько Польша цэ Европа. В дикой Италии, помнится, тоже требовали отпустить одного перца по фамилии Маркив, так суд ему припаял на пять лет больше, чем просил прокурор.
10 ноября, 07:41
mmr.d1kiyleshiy
10130001
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