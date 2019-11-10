СМИ: префектура Фукусима может стать центром возобновляемой энергетики

Как отмечает издание, в соответствии с существующим планом, на сельскохозяйственных землях, которые более невозможно возделывать, и в гористых местностях, откуда идет отток населения, будут построены 11 солнечных электростанций и десять электростанций, производящих энергию с помощью ветра. Добываемая электроэнергия будет снабжать Токио и его пригороды.