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РИА Новости

СМИ: префектура Фукусима может стать центром возобновляемой энергетики

06:19 10.11.2019
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© AP Photo / Noboru HashimtoРаботы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония
© AP Photo / Noboru Hashimto
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Префектура Фукусима, где в 2011 году произошла авария на АЭС, может превратиться в центр возобновляемой энергетики, сообщает газета Nikkei.
Как отмечает издание, в соответствии с существующим планом, на сельскохозяйственных землях, которые более невозможно возделывать, и в гористых местностях, откуда идет отток населения, будут построены 11 солнечных электростанций и десять электростанций, производящих энергию с помощью ветра. Добываемая электроэнергия будет снабжать Токио и его пригороды.
Стоимость проекта сейчас оценивается в 2,7 миллиарда долларов, отмечает издание.
Авария на АЭС "Фукусима-1" была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, как ожидается, займет 40 лет.
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония
19 сентября, 07:53РИА Новости
Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
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Фукусима (префектура)ЯпонияВ мире
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