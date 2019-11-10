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РИА Новости

Оппозиция Боливии возложила ответственность за кризис в стране на Моралеса

05:25 10.11.2019
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© REUTERS / Manuel ClaureПрезидент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
© REUTERS / Manuel Claure
МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Экс-президент и лидер боливийской оппозиции Карлос Меса в интервью агентству EFE возложил ответственность за разрешение кризиса в стране на президента Эво Моралеса и повторил, что диалог не имеет смысла.
"Мы не можем взять на себя чужую ответственность, диалог не имеет смысла. Принять решение должен президент", - заявил Меса, поясняя своё недавнее заявление об отказе от диалога с Моралесом для урегулирования кризиса.
По словам экс-президента, диалогу препятствуют обвинения оппозиции в попытках государственного переворота со стороны Моралеса. "Государственный переворот не происходит и не существует. Мы переживаем народную демократическую мобилизацию на всей территории страны, которая имеет целью защиту голосов и восстановление демократии", - добавил Меса.
Лидер оппозиции сообщил также, что он и его сторонники не имеют плана "Б" и надеются на то, что продолжающиеся протесты вынудят Моралеса принять требования оппозиции о проведении второго тура выборов.
"План "Б" находится в руках президента, хотя окно возможностей становится всё меньше ... Возможно, завтра у него не останется пространства для манёвра", - сказал Меса.
Накануне армия и полиция Боливии отказались действовать против протестующих жителей страны, в ряде городов полицейские присоединились к манифестантам, требуя увеличения зарплат и пенсий.
За три недели протестов после победы Моралеса на выборах президента пострадали 383 человека, задержаны около 200 человек, открыты 40 дел по фактам вандализма.
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
03:50РИА Новости
Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
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Эво МоралесБоливияВ мире
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