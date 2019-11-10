Оппозиция Боливии возложила ответственность за кризис в стране на Моралеса

Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе

МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Экс-президент и лидер боливийской оппозиции Карлос Меса в интервью агентству Экс-президент и лидер боливийской оппозиции Карлос Меса в интервью агентству EFE возложил ответственность за разрешение кризиса в стране на президента Эво Моралеса и повторил, что диалог не имеет смысла.

"Мы не можем взять на себя чужую ответственность, диалог не имеет смысла. Принять решение должен президент", - заявил Меса, поясняя своё недавнее заявление об отказе от диалога с Моралесом для урегулирования кризиса.

По словам экс-президента, диалогу препятствуют обвинения оппозиции в попытках государственного переворота со стороны Моралеса. "Государственный переворот не происходит и не существует. Мы переживаем народную демократическую мобилизацию на всей территории страны, которая имеет целью защиту голосов и восстановление демократии", - добавил Меса.

Лидер оппозиции сообщил также, что он и его сторонники не имеют плана "Б" и надеются на то, что продолжающиеся протесты вынудят Моралеса принять требования оппозиции о проведении второго тура выборов.

"План "Б" находится в руках президента, хотя окно возможностей становится всё меньше ... Возможно, завтра у него не останется пространства для манёвра", - сказал Меса.

Накануне армия и полиция Боливии отказались действовать против протестующих жителей страны, в ряде городов полицейские присоединились к манифестантам, требуя увеличения зарплат и пенсий.