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РИА Новости

Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал

03:50 10.11.2019 (обновлено: 10:10 10.11.2019)
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© REUTERS / Manuel Claure Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
© REUTERS / Manuel Claure
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сторонники оппозиции в Боливии взяли под свой контроль государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и национальный телеканал Bolivia TV (BTV), прервав освещение протестов в стране, сообщил РИА Новости директор Patria Nueva Иван Мальдонадо.

"Протестующие, которые окружили наши студии, удерживали нас около двух часов, угрожая уничтожить оборудование <…>, если мы не приостановим нашу журналистскую работу", — заявил Мальдонадо.

Директор Patria Nueva был вынужден покинуть здание, откуда ведут вещание оба государственных СМИ.
Президент Боливии Эво Моралес, ранее заявивший об угрозе госпереворота в стране, в твиттере осудил нападения, обвинив протестующих, что те действуют как "диктаторские режимы".
Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день. Ранее появлялась информация о том, что в трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские.
При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города.
Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал итоги голосования. Моралес считает, что за массовыми протестами стоят правые силы, недовольные его переизбранием.
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Вчера, 22:08РИА Новости
Лидер оппозиции Боливии отказался от переговоров с Моралесом
32510720065
Обсудить 17
Эво МоралесБоливияВ мире
Популярные комментарии
Защищай порядок в стране любыми способами. Не смотри Ни на какую оппозицию и демократию.
10 ноября, 07:03
andrzeilo
33000010
удивительное свойство у любой оппозиции в любой стране - любые выборы, на которых они проиграли - по определению - нечестные... откуда такая логика?
10 ноября, 08:03
НСНаталья Светлова
2900006
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