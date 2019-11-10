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РИА Новости
Культура

Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля

03:31 10.11.2019 (обновлено: 09:37 10.11.2019)
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© предоставлено пресс-службой фильма / Liana MukhamedzyanovaКадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова стал победителем в номинации среди полнометражных лент на Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF), сообщается на сайте GIFF.

"Это очень сильная картина от весьма молодого режиссера, который обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении", — заявили судьи конкурса.

По их мнению, юные актрисы Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина смогли превосходно исполнить свои роли и исключительно хорошо передать сложные эмоции персонажей.
"Дылда" — вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.
Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы с формулировкой "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
Кадр из фильма Дылда
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КультураКантемир БалаговРоссия
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