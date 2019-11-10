Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Фильм "Дылда" режиссера Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова стал победителем в номинации среди полнометражных лент на Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF), сообщается на сайте GIFF

"Это очень сильная картина от весьма молодого режиссера, который обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении", — заявили судьи конкурса.

По их мнению, юные актрисы Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина смогли превосходно исполнить свои роли и исключительно хорошо передать сложные эмоции персонажей.

"Дылда" — вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.