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РИА Новости

В Австралии предупредили, что не смогут спасти всех от лесных пожаров

03:19 10.11.2019 (обновлено: 15:14 10.11.2019)
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© AP Photo / AAP Image/Dan HimbrechtsЛесные пожары в Австралии
Лесные пожары в Австралии
© AP Photo / AAP Image/Dan Himbrechts
Лесные пожары в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс предупредила, что не справляется со стремительно распространяющимся огнем и не сможет оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

"Основываясь на последнем прогнозе, существует опасность возникновения серьезной и экстремальной опасности возникновения пожаров. Ожидается, что (огонь) затронет территорию от границы штата Квинсленд до южного побережья, а также территорию региона Центрального Запада. На северном побережье и на севере Нового Южного Уэльса уже горят обширные пожары. Огонь не удастся сдержать вовремя", — говорится в тексте пресс-релиза пожарной службы.

Огонь продолжит распространяться при текущих условиях на юго-востоке Австралии и затронет такие густонаселенные города, как Сидней.
"Если вы в зоне риска, вы можете не получить помощь", — предупреждают пожарные, призывая жителей следить за новостями и позаботиться о своей безопасности самостоятельно.
По данным СМИ, в результате лесных пожаров в Австралии погибли три человека.
Пожары разгорелись на прошлой неделе в австралийском штате Новый Южный Уэльс, огонь уничтожил тысячи гектаров леса, в том числе густонаселенное место обитания коал. По оценке организации Koala Conservation Australia, жертвами лесных пожаров уже стали приблизительно 350 коал, при этом общая численность этих животных составляет в заповеднике от 500 до 600 особей.
Коала
8 ноября, 16:11РИА Новости
В австралийском заповеднике при лесных пожарах погибли более половины коал
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