В Австралии предупредили, что не смогут спасти всех от лесных пожаров

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс предупредила, что не справляется со стремительно распространяющимся огнем и не сможет оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

"Основываясь на последнем прогнозе, существует опасность возникновения серьезной и экстремальной опасности возникновения пожаров. Ожидается, что (огонь) затронет территорию от границы штата Квинсленд до южного побережья, а также территорию региона Центрального Запада. На северном побережье и на севере Нового Южного Уэльса уже горят обширные пожары. Огонь не удастся сдержать вовремя", — говорится в тексте пресс-релиза пожарной службы.

Огонь продолжит распространяться при текущих условиях на юго-востоке Австралии и затронет такие густонаселенные города, как Сидней.

"Если вы в зоне риска, вы можете не получить помощь", — предупреждают пожарные, призывая жителей следить за новостями и позаботиться о своей безопасности самостоятельно.

По данным СМИ, в результате лесных пожаров в Австралии погибли три человека.