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РИА Новости
РИА Наука

Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС

03:16 10.11.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН считает необходимым создать специальный модуль для занятий спортом и проведения медицинских экспериментов на Международной космической станции (МКС), сообщила РИА Новости заместитель главного конструктора института Евгения Ярманова.
В настоящее время все спортивные тренажеры российского сегмента МКС расположены в модуле "Звезда", в котором также находятся каюты для сна, туалет, центральный пост управления и обеденный стол.
"Если вспомнить планы по российскому сегменту МКС, то первоначально в его состав должны были входить два Научно-энергетических модуля (НЭМ). Институт настойчиво писал в "Роскосмос" о необходимости сделать из одного модуля медицинский, в котором можно было бы разместить все спортивные тренажеры, пневмовакуумный костюм "Чибис", штатную аппаратуру медицинского контроля и проводить в модуле штатные медицинские тесты и те медико-биологические исследования, которые требуют использования штатного медицинского оборудования. Но от одного модуля НЭМ впоследствии отказались", - сказала Ярманова.
"Было бы правильным вернуться к идее создания второго модуля НЭМ. Особенно в свете возможного отделения части модулей российского сегмента для образования Российской орбитальной станции. Тогда в этом модуле можно было бы расположить беговую дорожку и стойки для медицинской аппаратуры. Мы же делали такой эскизный проект. Давайте к нему вернемся", - предложила она.
Ранее сообщалось о планах "Роскосмоса" в случае завершения эксплуатации МКС в 2024 году отделить от нее три самых новых модуля (Многоцелевой лабораторный модуль "Наука", Узловой модуль "Причал" и Научно-энергетический модуль) и создать на их основе Российскую национальную орбитальную станцию. В дальнейшем предлагалось расширить эту станцию еще двумя модулями – Шлюзовым и Трансформируемым.
Александр Блошенко
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РИА НаукаИнститут медико-биологических проблем РАНМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссия
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