Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС

"Если вспомнить планы по российскому сегменту МКС, то первоначально в его состав должны были входить два Научно-энергетических модуля (НЭМ). Институт настойчиво писал в "Роскосмос" о необходимости сделать из одного модуля медицинский, в котором можно было бы разместить все спортивные тренажеры, пневмовакуумный костюм "Чибис", штатную аппаратуру медицинского контроля и проводить в модуле штатные медицинские тесты и те медико-биологические исследования, которые требуют использования штатного медицинского оборудования. Но от одного модуля НЭМ впоследствии отказались", - сказала Ярманова.