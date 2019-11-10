Исследование: россияне стали тратить больше денег в магазинах спорттоваров

"Средний чек покупки в спортивных магазинах вырос по отношению к показателю прошлого года на четыре процента, поднявшись до уровня 4,2 тысячи рублей за одно посещение магазина. При этом совокупный объем затрат россиян (общий объем покупок в денежном выражении) на спорттовары вырос за год на 15 процентов. Для сравнения: в Москве этот показатель за год вырос на 17 процентов", — подсчитали аналитики.