Исследование: россияне стали тратить больше денег в магазинах спорттоваров

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россияне стали больше тратить на товары для спорта: совокупный объем затрат в июле — октябре 2019 года вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средний чек составил 4,2 тысячи рублей, говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили продажи спортивных товаров за третий квартал и октябрь 2019-го и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом прошлого года.
"Средний чек покупки в спортивных магазинах вырос по отношению к показателю прошлого года на четыре процента, поднявшись до уровня 4,2 тысячи рублей за одно посещение магазина. При этом совокупный объем затрат россиян (общий объем покупок в денежном выражении) на спорттовары вырос за год на 15 процентов. Для сравнения: в Москве этот показатель за год вырос на 17 процентов", — подсчитали аналитики.
По данным авторов исследования, более 63 процентов покупок спорттоваров осуществлялось путем безналичной оплаты, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 55 процентов. В топ-3 покупок вошли кроссовки, спортивные брюки и куртки.