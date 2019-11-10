Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк

"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку", — написал Разин.

Он отметил, что его источник, ранее контактировавший с врачом Заворотнюк, перестал общаться с окружением актрисы.

"Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше, и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она как можно быстрее вернулась к нам", — заключил продюсер.

В августе СМИ сообщили, что Заворотнюк лечится от онкологического заболевания. Тогда Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. Он не уточнил, откуда у него эта информация.