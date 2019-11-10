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РИА Новости

Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк

03:13 10.11.2019 (обновлено: 11:10 10.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку", — написал Разин.
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Он отметил, что его источник, ранее контактировавший с врачом Заворотнюк, перестал общаться с окружением актрисы.
"Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше, и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она как можно быстрее вернулась к нам", — заключил продюсер.
В августе СМИ сообщили, что Заворотнюк лечится от онкологического заболевания. Тогда Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. Он не уточнил, откуда у него эта информация.
В сентябре в прессе появилась информация, будто артистка находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако в аккаунте Заворотнюк в инстаграме появился репост с опровержением этой информации.
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Андрей РазинЛасковый майАнастасия ЗаворотнюкРоссияОбщество
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