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РИА Новости

Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии

03:10 10.11.2019 (обновлено: 15:08 10.11.2019)
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© Fotolia / Niki LoveПокупатель в отделе бытовой химии
Покупатель в отделе бытовой химии
© Fotolia / Niki Love
Покупатель в отделе бытовой химии . Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты дали россиянам рекомендации по выбору бытовой химии и призвали быть внимательнее к ионогенным и неионогенным поверхностно-активным веществам в составе приобретаемых средств.
Профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ им. Ломоносова, заслуженный профессор МГУ Валерий Петросян напомнил, что на упаковке чистящего средства обязательно должен быть указан его состав.

"И смотреть, не содержатся ли в них, прежде всего, хлорорганические соединения, раз, и алкилбензолсульфонаты, два, и этоксилированные алкилфенолы, три. Вот три класса, соединений, которых быть не должно", — добавил эксперт.

Ассистент кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Вероника Смагина также отметила, что добросовестный производитель на этикетках пишет о мерах безопасности: даже дома работать в перчатках, предохранять глаза, дыхательные пути и кожу, не вдыхать, проветривать помещение, прятать от детей.
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Петросян добавил, что производители, уже понимая, что люди настроены на выбор безопасных продуктов, стараются замаскировать в составе названные им классы веществ и вместо хлорорганики пишут "биологически активные добавки", вместо алкилбензолсульфонатов — "неорганические поверхностно-активные вещества" или "ионогенные", а вместо этоксилированных алкилфенолов пишут "органические неионогенные вещества". Он отметил, что эти названия ничего не говорят неподготовленному человеку и "не внушают никакой опасности".
По мнению Смагиной, сейчас наблюдается тренд на уход от агрессивных соединений и веществ к натуральным: используют не соляную кислоту, а лимонную, например.

"Хлорсодержащие вещества постепенно уходят, хотя они по регламенту о безопасности парфюмерно-косметических средств и бытовой химии разрешены. Но в связи с тем, что потребитель уже сам читающий, выбирающий, интересующийся, он не выбирает старые рецептуры, он хочет более продвинутые, что называется, экопродукты, "зеленые продукты". И производитель сам выносит в рекламных целях на продукт, что используются мягкие ПАВ, слабые кислоты или бесщелочное воздействие. Это общая тенденция мировая", — добавила она.

Смагина уточнила, что это все сказывается на себестоимости продукта, но потребитель готов платить за безопасность и поэтому все чаще выбирает корейские и японские, а также дорогостоящие отечественные средства, в которых за счет балансировки ингредиентов достигается эффективность, "просто мягких веществ нужно использовать больше по концентрации, что отражается на цене".
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Петросян также заявил, что проблема производителей бытовой химии — найти оптимум "между предельно допустимыми концентрациями и какой-то, хотя бы слабой, эффективностью".
Смагина назвала еще один тренд, наблюдающийся на рынке бытовой химии, — переход на жидкие моющие средства. Это, как отметила эксперт, удорожает продукт, но уменьшает риск вдыхания микронизированных порошков и аллергических реакций, всем аллергикам рекомендовано использовать именно жидкие средства.
Она также отметила, что вдыхание порошков вредно из-за входящих в состав фосфатов и ПАВ и при долгом вдыхании в легких могут оседать частички. Смагина уточнила, что, так как это быстрый контакт со слизистой, у многих случается аллергическая реакция.
Возможность же попадания действующих веществ из чистящих средств в организм через кожу эксперт отрицает.

"Наш роговой слой прежде всего создавался для того, чтобы препятствовать проникновению любых веществ внутрь организма, поэтому нужно очень постараться, чтобы что-то проникло <...> чтобы они проникли, нужно очень и очень постараться, такое вещество должно попасть в открытую рану с доступом к кровеносной системе", — рассказала Смагина.

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