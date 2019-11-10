Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты дали россиянам рекомендации по выбору бытовой химии и призвали быть внимательнее к ионогенным и неионогенным поверхностно-активным веществам в составе приобретаемых средств.

Профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ им. Ломоносова , заслуженный профессор МГУ Валерий Петросян напомнил, что на упаковке чистящего средства обязательно должен быть указан его состав.

"И смотреть, не содержатся ли в них, прежде всего, хлорорганические соединения, раз, и алкилбензолсульфонаты, два, и этоксилированные алкилфенолы, три. Вот три класса, соединений, которых быть не должно", — добавил эксперт.

Ассистент кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Вероника Смагина также отметила, что добросовестный производитель на этикетках пишет о мерах безопасности: даже дома работать в перчатках, предохранять глаза, дыхательные пути и кожу, не вдыхать, проветривать помещение, прятать от детей.

Петросян добавил, что производители, уже понимая, что люди настроены на выбор безопасных продуктов, стараются замаскировать в составе названные им классы веществ и вместо хлорорганики пишут "биологически активные добавки", вместо алкилбензолсульфонатов — "неорганические поверхностно-активные вещества" или "ионогенные", а вместо этоксилированных алкилфенолов пишут "органические неионогенные вещества". Он отметил, что эти названия ничего не говорят неподготовленному человеку и "не внушают никакой опасности".

По мнению Смагиной, сейчас наблюдается тренд на уход от агрессивных соединений и веществ к натуральным: используют не соляную кислоту, а лимонную, например.

"Хлорсодержащие вещества постепенно уходят, хотя они по регламенту о безопасности парфюмерно-косметических средств и бытовой химии разрешены. Но в связи с тем, что потребитель уже сам читающий, выбирающий, интересующийся, он не выбирает старые рецептуры, он хочет более продвинутые, что называется, экопродукты, "зеленые продукты". И производитель сам выносит в рекламных целях на продукт, что используются мягкие ПАВ, слабые кислоты или бесщелочное воздействие. Это общая тенденция мировая", — добавила она.

Смагина уточнила, что это все сказывается на себестоимости продукта, но потребитель готов платить за безопасность и поэтому все чаще выбирает корейские и японские, а также дорогостоящие отечественные средства, в которых за счет балансировки ингредиентов достигается эффективность, "просто мягких веществ нужно использовать больше по концентрации, что отражается на цене".

Петросян также заявил, что проблема производителей бытовой химии — найти оптимум "между предельно допустимыми концентрациями и какой-то, хотя бы слабой, эффективностью".

Смагина назвала еще один тренд, наблюдающийся на рынке бытовой химии, — переход на жидкие моющие средства. Это, как отметила эксперт, удорожает продукт, но уменьшает риск вдыхания микронизированных порошков и аллергических реакций, всем аллергикам рекомендовано использовать именно жидкие средства.

Она также отметила, что вдыхание порошков вредно из-за входящих в состав фосфатов и ПАВ и при долгом вдыхании в легких могут оседать частички. Смагина уточнила, что, так как это быстрый контакт со слизистой, у многих случается аллергическая реакция.

Возможность же попадания действующих веществ из чистящих средств в организм через кожу эксперт отрицает.