Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии

"И смотреть, не содержатся ли в них, прежде всего, хлорорганические соединения, раз, и алкилбензолсульфонаты, два, и этоксилированные алкилфенолы, три. Вот три класса, соединений, которых быть не должно", — добавил эксперт.
"Хлорсодержащие вещества постепенно уходят, хотя они по регламенту о безопасности парфюмерно-косметических средств и бытовой химии разрешены. Но в связи с тем, что потребитель уже сам читающий, выбирающий, интересующийся, он не выбирает старые рецептуры, он хочет более продвинутые, что называется, экопродукты, "зеленые продукты". И производитель сам выносит в рекламных целях на продукт, что используются мягкие ПАВ, слабые кислоты или бесщелочное воздействие. Это общая тенденция мировая", — добавила она.
"Наш роговой слой прежде всего создавался для того, чтобы препятствовать проникновению любых веществ внутрь организма, поэтому нужно очень постараться, чтобы что-то проникло <...> чтобы они проникли, нужно очень и очень постараться, такое вещество должно попасть в открытую рану с доступом к кровеносной системе", — рассказала Смагина.