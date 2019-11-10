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РИА Новости

В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"

02:48 10.11.2019
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© Фото : ВНИРОВыпуск белух в Японском море
Выпуск белух в Японском море
© Фото : ВНИРО
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт - РИА Новости. Специалисты в бухте Успения в Приморье начали выгрузку белух из "китовой тюрьмы", сообщил РИА Новости эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

"Ночью в 00.15 "Профессор Кагановский" с 18 белухами пришел в бухту Успения и присоединился к "Зодиаку", на котором в прошлую ночь из "китовой тюрьмы" были транспортированы 13 белух. В 9.00 (2.00 мск) началась выгрузка и выпуск белух с" Зодиака". При выпуске присутствует катер береговой охраны", - отметил Таргулян, который находится на месте выпуска.

Ранее сообщалось, что две группы белух из "китовой тюрьмы" с судов "Профессор Кагановский" и "Зодиак" выпустят одновременно в бухте Успения в Приморье.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
6 ноября, 12:25РИА Новости
Пограничники: браконьеры из КНДР не угрожают белухам из китовой тюрьмы
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