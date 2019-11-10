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РИА Новости

В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса

02:23 10.11.2019
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© REUTERS / Danilo BalderramaУчастники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
© REUTERS / Danilo Balderrama
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 380 человек пострадали в Боливии за 19 дней протестов, начавшихся после победы Эво Моралеса на президентских выборах, сообщает издание Pagina Siete со ссылкой на кабинет уполномоченного по правам человека.
Протесты в Боливии вспыхнули после подсчета голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сей день.
По подсчетам омбудсмена, в период с 21 октября по 8 ноября в различных городах Боливии пострадали 383 человека - 325 мужчин и 58 женщин. Пострадавшие получили ранения в ходе столкновений между сторонниками партии Моралеса и оппозиции.
Издание сообщает, что с начала протестов полиция задержала 195 человек. Прокуратура Боливии начала расследования против 40 человек, обвиняемых в нанесении ущерба государственной и частной недвижимости.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.
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