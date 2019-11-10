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РИА Новости

В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"

01:59 10.11.2019 (обновлено: 12:10 10.11.2019)
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© AP Photo / Alik KepliczЗал заседаний парламента Польши в Варшаве
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская назвала лидера украинских националистов Игоря Мазура, задержанного по запросу России, "ответственным гражданским активистом и ветераном войны на Донбассе, в Грузии и Чечне". Соответствующий пост парламентарий опубликовала на своей странице в Facebook.
"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств", - заявила Госевская, добавив, что "дорога в Россию не является открытой".
Ранее стало известно, что заместителя председателя украинской националистической организации УНА-УНСО* (запрещенная в России экстремистская организация) Игоря Мазура задержали в Польше по запросу Москвы. В понедельник, 11 ноября, будет решаться вопрос о заключении его под стражу с целью экстрадиции в Россию.
Сотрудник правоохранительных органов Украины во время акции у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Вчера, 21:28РИА Новости
Украинцы вышли на акцию к посольству Польши из-за задержания националиста
В минувшем феврале официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство получило доказательства причастности Мазура к деятельности бандформирований и участию в боях на стороне боевиков на Северном Кавказе.
В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении членов запрещенной в России организации УНА-УНСО* Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея, Олега Тягнибока, Дмитрия Яроша, Владимира Мамалыги и других.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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Задержание Игоря Мазура в ПольшеИгорь МазурМалгожате ГосевскаяУНА-УНСОПольшаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
вот когда он начнет вас вырезать, как его предки ваших предков, вот тогда поглядим на ваши хвалебные речи)))!!!
10 ноября, 02:47
Николай Гавалиди
7300010
великопанская спесь и вечная русофобия...стоит ли вообще реагировать на какие-то словеса кокой-то польской дамочки?
10 ноября, 03:46
НСНаталья Светлова
1610000
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