В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"

"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств", - заявила Госевская, добавив, что "дорога в Россию не является открытой".

В минувшем феврале официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство получило доказательства причастности Мазура к деятельности бандформирований и участию в боях на стороне боевиков на Северном Кавказе.