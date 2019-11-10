В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская назвала лидера украинских националистов Игоря Мазура, задержанного по запросу России, "ответственным гражданским активистом и ветераном войны на Донбассе, в Грузии и Чечне". Соответствующий пост парламентарий опубликовала на своей странице в Facebook.
"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств", - заявила Госевская, добавив, что "дорога в Россию не является открытой".
Ранее стало известно, что заместителя председателя украинской националистической организации УНА-УНСО* (запрещенная в России экстремистская организация) Игоря Мазура задержали в Польше по запросу Москвы. В понедельник, 11 ноября, будет решаться вопрос о заключении его под стражу с целью экстрадиции в Россию.
В минувшем феврале официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство получило доказательства причастности Мазура к деятельности бандформирований и участию в боях на стороне боевиков на Северном Кавказе.
В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении членов запрещенной в России организации УНА-УНСО* Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея, Олега Тягнибока, Дмитрия Яроша, Владимира Мамалыги и других.
*Запрещенная в России экстремистская организация.