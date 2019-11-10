Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T01:42Z
https://ria.ru/20191110/1560767493.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155970/95/1559709547_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_79394fe2f0c9270821a3b98396e433c6.jpg
РИА Новости

Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес

01:42 10.11.2019
677
© РИА НовостиПоврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
© РИА Новости
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco не ожидает, что недавние атаки дронов на её объекты окажут значительное влияние на бизнес и финрезультаты компании, следует из проспекта эмиссии IPO компании.
"Компания не ожидает, что эти атаки окажут существенное влияние на бизнес, финансовое состояние или финансовые результаты", - говорится в тексте проспекта.
Мятежники из правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) сообщили 17 августа, что предприняли атаку с использованием десяти дронов на НПЗ и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, которая стала их крупнейшей операцией на территории королевства вдали от границы с Йеменом с момента начала военных действий арабской коалиции в стране в 2015 году. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что атака беспилотников со взрывчаткой по объектам нефтяной госкомпании Saudi Aramco привела к пожару на газовом заводе, который удалось локализовать.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд 17 сентября объявил, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а уровень мощностей в нефтедобыче планируется восстановить до 12 миллионов баррелей в день до конца ноября.
Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась. По подсчетам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.
Добыча нефти
01:40РИА Новости
Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
010022
Обсудить 0
Saudi AramcoСаудовская АравияЭкономика
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Роухани
В Иране заявили об открытии крупного нефтяного месторождения
В здании ОПЕК в Вене
Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
США могут отложить введение пошлин в отношении Китая
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на китайскую продукцию
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Совещание по льготам для нефтяников в Арктике не планируется, заявил Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал вопрос о налоге на попутный нефтяной газ правительству
Посол Украины в Польше Андрей Дещица
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
В Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда
Сторонники независимости Каталонии протестуют накануне выборов в Испании
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
Армия Ирака опровергла сообщения о применении оружия против демонстрантов
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Добыча нефти
Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
Вид на Калининград
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
Добыча нефти
Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" разъяснил "Беллоне" цель ввоза обедненного урана в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня
15:25Иран пока не принял решение о выходе из ДНЯО
15:24Раду распустят до конца полномочий, считает глава фракции "Слуга народа"
15:13СК выясняет, как троих рабочих завалило землей в траншее в Башкирии
15:09Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы
15:08Глава Элладской церкви впервые помянул Епифания Думенко во время литургии
15:06В Иране уверены в безопасности АЭС "Бушер"
14:56В Росгидромете рассказали об аномально теплом ноябре в Москве
14:51СМИ: девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки
14:47Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии
14:47Генсек ОАГ призвал аннулировать результаты президентских выборов в Боливии
14:38Спикер Рады ушел с поста главы партии "Слуга народа"
14:33ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции россиянина Буркова в США
14:29Умер академик РАО Михаил Щетинин
14:26Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
14:23В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
14:21Съезд "Слуги народа" поддержал отставку Разумкова с должности главы партии
14:17Маас заявил, что у Берлина нет "особых путей" в отношениях с Москвой
14:01В РВИО рассказали о сотрудничестве с подозреваемым в убийстве историком
13:57Лолита рассказала, из-за чего закончились ее отношения с мужем
Лента новостейМолния