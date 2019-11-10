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РИА Новости

Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO

01:40 10.11.2019
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO, говорится в проспекте компании к первичному размещению акций.
"Целевой диапазон акций, которые будут предложены для индивидуальных инвесторов, составляет до 0,5%", - отмечается в проспекте.
Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась. По подсчетам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.
Табличка на объекте Saudi Aramco
00:43РИА Новости
Saudi Aramco официально объявила даты подписки на IPO для инвесторов
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Saudi AramcoСаудовская АравияЭкономика
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