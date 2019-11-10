НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В случае военного конфликта между В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com

Россия, как пишет автор материала, в качестве ответных мер в течение пяти суток ударит по пяти-восьми европейским столицам, что автоматически повысит уровень конфликта с регионального до глобального.

Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда Ричард Хукер написал в своем докладе, что военная агрессия России против Прибалтики "будет стоить" ей Калининградской области.

При этом Хукер не назвал конкретную причину, которая могла бы спровоцировать конфликт, и выдвинул теорию, что у Москвы якобы есть планы на этот регион.

Глава Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, сравнил доклад Хукера "с бульварной фантастикой". Губернатор подчеркнул, что "устал комментировать американские глупости".

По мнению депутата Госдумы Александра Шерина, этот план был информационным вбросом для обоснования увеличения оборонного бюджета Североатлантического альянса.

Российский МИД ранее выразил обеспокоенность перспективой новой гонки вооружений. Министерство отметило, что в этом году расходы стран НАТО в совокупности превысят триллион долларов, что составляет более половины общемировых затрат на эти цели и более чем в 20 раз превышает оборонный бюджет России.