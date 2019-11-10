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РИА Новости

НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ

01:10 10.11.2019 (обновлено: 10:03 10.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Калининград
Вид на Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вид на Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
Россия, как пишет автор материала, в качестве ответных мер в течение пяти суток ударит по пяти-восьми европейским столицам, что автоматически повысит уровень конфликта с регионального до глобального.
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Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда Ричард Хукер написал в своем докладе, что военная агрессия России против Прибалтики "будет стоить" ей Калининградской области.
При этом Хукер не назвал конкретную причину, которая могла бы спровоцировать конфликт, и выдвинул теорию, что у Москвы якобы есть планы на этот регион.
Глава Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, сравнил доклад Хукера "с бульварной фантастикой". Губернатор подчеркнул, что "устал комментировать американские глупости".
По мнению депутата Госдумы Александра Шерина, этот план был информационным вбросом для обоснования увеличения оборонного бюджета Североатлантического альянса.
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29 октября, 12:26РИА Новости
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Российский МИД ранее выразил обеспокоенность перспективой новой гонки вооружений. Министерство отметило, что в этом году расходы стран НАТО в совокупности превысят триллион долларов, что составляет более половины общемировых затрат на эти цели и более чем в 20 раз превышает оборонный бюджет России.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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ПрибалтикаНАТОКалининградская областьЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Кто и за сколько дней китайцев от япошек освободил? За сколько дней Брестскую крепость взяли? Всякие ущербные будут тут теории свои выдвигать.
10 ноября, 01:35
МЗМихаил Зеро
464920240
Россия тоже способна захватить Калининградскую область за два дня, если её оккупируют. И что?
10 ноября, 01:27
ЧГЧе Гевара
3105530134
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