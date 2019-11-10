Умер клубный промоутер "Паша Фейсконтроль"

Пичугин стал участником клубного бизнеса еще в 16 лет, раздавая флаеры в одном из ночных заведений столицы. Позднее ему предложили заниматься фейсконтролем. Он был знаком со многими представителями клубной индустрии и работал в дорогих заведениях Москвы.