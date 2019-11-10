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РИА Новости

Умер клубный промоутер "Паша Фейсконтроль"

01:04 10.11.2019 (обновлено: 09:23 10.11.2019)
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© аккаунт Павел Пичугина в FacebookПавел Пичугин
Павел Пичугин
© аккаунт Павел Пичугина в Facebook
Павел Пичугин . Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как "Паша Фейсконтроль", умер в Москве на 39-м году жизни. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на друга промоутера, музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash).
По данным телеканала, причиной смерти Пичугина стала остановка сердца.
Пичугин стал участником клубного бизнеса еще в 16 лет, раздавая флаеры в одном из ночных заведений столицы. Позднее ему предложили заниматься фейсконтролем. Он был знаком со многими представителями клубной индустрии и работал в дорогих заведениях Москвы.
Известность Пичугину также принесла посвященная ему композиция группы "Дискотека Авария" и DJ Smash. При этом упоминание о нем есть в книге "Духлесс" Сергея Минаева и в романе "Идеаль" Фредерика Бегбедера.
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Павел ПичугинDJ SmashМоскваОбщество
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