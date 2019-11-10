Колокольцев: коллектив МВД встречает свой праздник достойными результатами

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава МВД России Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел и рассказал о приоритетах, стоящих перед полицейскими.

По словам министра, в числе главных задач остаются противодействие экстремизму, криминалу в киберпространстве, коррупции, нелегальному обороту наркотиков, незаконной миграции, а эффективность работы по этим направлениям зависит от компетентности и ответственного отношения к делу каждого полицейского.

"Многотысячный коллектив министерства встречает главный профессиональный праздник достойными результатами оперативно-служебной деятельности. Успешно выполнены задачи по охране общественного порядка в период проведения выборов, крупных международных спортивных мероприятий. Обеспечивается контроль над оперативной обстановкой во всех регионах страны. Важно и впредь наращивать усилия, сохранять наступательность в борьбе с преступностью", — заявил Колокольцев.

Глава МВД также отдал дань памяти погибшим при исполнении сотрудникам полиции и выразил признательность ветеранам.

"Ваша преданность интересам службы служит примером истинного патриотизма. Славные традиции, заложенные предшественниками, сохраняет и приумножает нынешнее поколение защитников правопорядка", — добавил он.

Колокольцев поблагодарил коллег за добросовестный и самоотверженный труд, пожелал им успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья и всего самого доброго.