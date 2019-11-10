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РИА Новости

Колокольцев: коллектив МВД встречает свой праздник достойными результатами

00:51 10.11.2019 (обновлено: 09:22 10.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоМинистр внутренних дел России Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Алексей Куденко
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел и рассказал о приоритетах, стоящих перед полицейскими.
По словам министра, в числе главных задач остаются противодействие экстремизму, криминалу в киберпространстве, коррупции, нелегальному обороту наркотиков, незаконной миграции, а эффективность работы по этим направлениям зависит от компетентности и ответственного отношения к делу каждого полицейского.

"Многотысячный коллектив министерства встречает главный профессиональный праздник достойными результатами оперативно-служебной деятельности. Успешно выполнены задачи по охране общественного порядка в период проведения выборов, крупных международных спортивных мероприятий. Обеспечивается контроль над оперативной обстановкой во всех регионах страны. Важно и впредь наращивать усилия, сохранять наступательность в борьбе с преступностью", — заявил Колокольцев.

Глава МВД также отдал дань памяти погибшим при исполнении сотрудникам полиции и выразил признательность ветеранам.
"Ваша преданность интересам службы служит примером истинного патриотизма. Славные традиции, заложенные предшественниками, сохраняет и приумножает нынешнее поколение защитников правопорядка", — добавил он.
Колокольцев поблагодарил коллег за добросовестный и самоотверженный труд, пожелал им успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья и всего самого доброго.
День сотрудника органов внутренних дел России отмечается 10 ноября. Свою историю профессиональный праздник ведет от Дня советской милиции, отмечавшегося с 1962 года. За дату празднования был взят день принятия 10 ноября (28 октября по старому стилю) 1917 года постановления Наркомата по внутренним делам (НКВД) "О рабочей милиции", благодаря которому была создана милиция.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
00:20РИА Новости
Полицейские в этом году раскрыли более 37 тысяч преступлений прошлых лет
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МВД РФВладимир КолокольцевРоссияБезопасностьОбщество
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