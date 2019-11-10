Полицейские в этом году раскрыли более 37 тысяч преступлений прошлых лет

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Порядка 37,3 тысячи преступлений прошлый лет раскрыли полицейские за 9 месяцев 2019 года, сообщили в МВД России в преддверии дня сотрудника органов внутренних дел.
"За девять месяцев этого года раскрыто 37,3 тысячи преступлений прошлых лет, четвертую часть из них - 25,8%, составляют тяжкие и особо тяжкие преступления", - сообщили в ведомстве.
Всего же за этот год, отметили в МВД, полицейские раскрыли более 800 тысяч преступлений, при этом нераскрытыми пока что остается порядка 610 тысяч дел.
День сотрудника органов внутренних дел РФ, который отмечается 10 ноября, был установлен указом президента России от 13 октября 2011 года. Свой профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел отмечают с 1962 года, когда был издан указ о введении государственного праздника – Дня милиции. Переименование милиции в полицию, произошедшее в рамках реформирования системы МВД, повлекло за собой и переименование профессионального праздника. В День сотрудника органов внутренних дел личный состав ведомства по традиции выходит на службу в парадной форме.
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