Полицейские в этом году раскрыли более 37 тысяч преступлений прошлых лет

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Порядка 37,3 тысячи преступлений прошлый лет раскрыли полицейские за 9 месяцев 2019 года, сообщили в Порядка 37,3 тысячи преступлений прошлый лет раскрыли полицейские за 9 месяцев 2019 года, сообщили в МВД России в преддверии дня сотрудника органов внутренних дел.

"За девять месяцев этого года раскрыто 37,3 тысячи преступлений прошлых лет, четвертую часть из них - 25,8%, составляют тяжкие и особо тяжкие преступления", - сообщили в ведомстве.

Всего же за этот год, отметили в МВД, полицейские раскрыли более 800 тысяч преступлений, при этом нераскрытыми пока что остается порядка 610 тысяч дел.