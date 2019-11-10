В Сети появились первые отзывы о "Холодном сердце 2"

"Я не могу поверить, что говорю это, но "Холодное сердце 2" лучше, чем первое. Темный, зрелый, но все же отличный фильм для семейного просмотра", — заявил @Skylerhxc.
"Музыка в сиквеле выше всяких похвал. Но сюжет слишком мудреный, не дотягивает до первой части. Снеговик Олаф, бесспорно, самый веселый персонаж, который приносит радость в эту мрачноватую историю. Мне кажется, что этот фильм все-таки для более старшей аудитории, не 6+", — написала в Твиттере кинокритик с Rotten Tomatoes Эшли Мензель.
"От первого кадра и до последней нитки на платье Эльзы — во всем чувствуется забота и любовь. Очень порадовало, что теперь и у Кристоффа есть своя песня", — рассказала @AlishaGrauso.
"Тот редкий случай, когда сиквел, получился лучше оригинала. Мультфильм масштабный и захватывающий. Песни еще более запоминающиеся. Не думал, что мне нужно будет продолжение "Холодного сердца", но оказалось, что я ошибался", — прокомментировал сценарист Бен Меклер.