В Сети появились первые отзывы о "Холодном сердце 2"

"Музыка в сиквеле выше всяких похвал. Но сюжет слишком мудреный, не дотягивает до первой части. Снеговик Олаф, бесспорно, самый веселый персонаж, который приносит радость в эту мрачноватую историю. Мне кажется, что этот фильм все-таки для более старшей аудитории, не 6+", — написала в Твиттере кинокритик с Rotten Tomatoes Эшли Мензель.