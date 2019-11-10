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РИА Новости
Культура

В Сети появились первые отзывы о "Холодном сердце 2"

05:39 10.11.2019
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© Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2013)Кадр из мультфильма "Холодное сердце"
Кадр из мультфильма Холодное сердце
© Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2013)
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На этой неделе в Голливуде состоялась премьера анимационного фильма Disney "Холодное сердце 2". Первые зрители и кинокритики поделились впечатлениями о просмотре в Сети.

"Я не могу поверить, что говорю это, но "Холодное сердце 2" лучше, чем первое. Темный, зрелый, но все же отличный фильм для семейного просмотра", — заявил @Skylerhxc.

"Музыка в сиквеле выше всяких похвал. Но сюжет слишком мудреный, не дотягивает до первой части. Снеговик Олаф, бесспорно, самый веселый персонаж, который приносит радость в эту мрачноватую историю. Мне кажется, что этот фильм все-таки для более старшей аудитории, не 6+", — написала в Твиттере кинокритик с Rotten Tomatoes Эшли Мензель.

"От первого кадра и до последней нитки на платье Эльзы — во всем чувствуется забота и любовь. Очень порадовало, что теперь и у Кристоффа есть своя песня", — рассказала @AlishaGrauso.

"Тот редкий случай, когда сиквел, получился лучше оригинала. Мультфильм масштабный и захватывающий. Песни еще более запоминающиеся. Не думал, что мне нужно будет продолжение "Холодного сердца", но оказалось, что я ошибался", — прокомментировал сценарист Бен Меклер.

Первая часть заработала более 1,2 миллиарда долларов и стала лауреатом двух премий "Оскар" в номинациях "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая песня" (Let It Go).
Главных персонажей в сиквеле снова озвучили Идина Мензел (Эльза), Кристен Белл (Анна), Джонатан Грофф (Кристофф) и Джош Гад (Олаф).
В российский прокат "Холодное сердце 2" выходит 28 ноября.
Кадр из мультфильма Душа
8 ноября, 06:12Культура
Опубликован тизер трейлера мультфильма "Душа"
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КультураКино и сериалыНовости культурыThe Walt Disney Company
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