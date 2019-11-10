Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T08:13Z
https://ria.ru/20191110/1560753124.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/101549/82/1015498291_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_11e4c3f56534f23616ef8cc8f6304133.jpg
РИА Новости
Культура

Тепло ли тебе, девица? В чем ходить зимой

08:00 10.11.2019 (обновлено: 08:13 10.11.2019)
1206
© AP Photo / Thibault CamusПоказ коллекции Alexandre Vauthier. Парижская неделя высокой моды, осень-зима 2014
Показ коллекции Alexandre Vauthier. Парижская неделя высокой моды, осень-зима 2014
© AP Photo / Thibault Camus
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мэган Виртанен. Что модно: этичный искусственный мех или каракуль и норка? Оверсайз пальто в пол или мохнатая жилетка? О чем подумать, выбирая одежду на зиму, — в материале РИА Новости.
"Я лучше буду ходить голой, чем носить натуральный мех" — таким слоганом сопровождалась в 1990-е социальная реклама, сделанная по заказу организации PETA ("Люди за этичное обращение с животными").
Крайне сомнительное заявление. Моделям, участвовавшим в рекламной кампании, в том числе Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, позднее его припоминали каждый раз, когда их видели в шубах.
© AP Photo / Laurent ReboursБританская топ-модель Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Карла Лагерфельда для модного дома Chloe. 1997 год
Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Карла Лагерфельда для модного дома Chloe. 1997 год
© AP Photo / Laurent Rebours
Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Карла Лагерфельда для модного дома Chloe. 1997 год
А на этой неделе стало известно, что королева Великобритании Елизавета Вторая тоже не хочет покупать натуральный мех — только искусственный, но мантию будет донашивать старую, горностаевую. Ну что ж, в свои 93 года она может себе это позволить.
"Сотрудники PETA поднимают бокалы с джином и Дюбонне за гуманное решение королевы отказаться от меха", — говорит глава международных программ организации Мими Бехечи. Она утверждает, что 95 процентов британцев тоже приняли такое решение.
© РИА Новости / Александр Макаров

Официальный визит в Россию Ее Величества Елизаветы II, королевы Великобритании и Северной Ирландии, и Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Первый вице-премьер России Олег Сосковец и королева Елизавета II во время встречи в аэропорту

Первый вице-премьер РФ Олег Сосковец и королева Елизавета II во время встречи в аэропорту. 1994 год
1 из 3

Официальный визит в Россию Ее Величества Елизаветы II, королевы Великобритании и Северной Ирландии, и Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Первый вице-премьер России Олег Сосковец и королева Елизавета II во время встречи в аэропорту

© РИА Новости / Александр Макаров
© AFP 2019 / Dominic LipinskiКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II
2 из 3
Королева Великобритании Елизавета II
© AFP 2019 / Dominic Lipinski
© AP Photo / Pool, Suzanne Plunkett

Королева Елизавета II с принцем Чарльзом во время речи в палате лордов

Королева Елизавета II с принцем Чарльзом во время речи в Палате лордов
3 из 3

Королева Елизавета II с принцем Чарльзом во время речи в палате лордов

© AP Photo / Pool, Suzanne Plunkett
1 из 3

Официальный визит в Россию Ее Величества Елизаветы II, королевы Великобритании и Северной Ирландии, и Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Первый вице-премьер России Олег Сосковец и королева Елизавета II во время встречи в аэропорту

© РИА Новости / Александр Макаров
2 из 3
Королева Великобритании Елизавета II
© AFP 2019 / Dominic Lipinski
3 из 3

Королева Елизавета II с принцем Чарльзом во время речи в палате лордов

© AP Photo / Pool, Suzanne Plunkett
Дюбонне (любимый напиток Елизаветы II) и джин, конечно, греют, но в наших климатических условиях можно спиться, пока согреешься. Поэтому почти каждой россиянке приходится решать, нужна ли шуба и если да, то какая?
Трудно найти женщину, которая хоть раз не задавалась бы этими вопросами, даже если ответом на первый было категорическое "нет". До последнего времени такой радикальностью отличались в основном сторонницы движения "зеленых" и этичного потребления. Если уж и носить мех, то только искусственный — такова была их позиция, поддерживаемая многими модными домами.
© AP Photo / Antonio CalanniУчастница организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Милане, Италия
Участница организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Милане, Италия
1 из 4
Участница организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Милане, Италия
© AP Photo / Antonio Calanni
© AP Photo / Rick RycroftУчастницы организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Сиднее, Австралия
Участницы организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Сиднее, Австралия
2 из 4
Участницы организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Сиднее, Австралия
© AP Photo / Rick Rycroft
© AP Photo / Akira Suemori, FileАмериканская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2010 год
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2010 год
3 из 4
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2010 год
© AP Photo / Akira Suemori, File
© AFP 2019 / Fred DufourАмериканская модель Келли Чин с нательным рисунком, сделанным для рекламной кампании организации PETA, защищающей права животных
Американская модель Келли Чин с нательным рисунком, сделанным для рекламной кампании организации PETA, защищающей права животных
4 из 4
Американская модель Келли Чин с нательным рисунком, сделанным для рекламной кампании организации PETA, защищающей права животных
© AFP 2019 / Fred Dufour
1 из 4
Участница организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Милане, Италия
© AP Photo / Antonio Calanni
2 из 4
Участницы организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Сиднее, Австралия
© AP Photo / Rick Rycroft
3 из 4
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2010 год
© AP Photo / Akira Suemori, File
4 из 4
Американская модель Келли Чин с нательным рисунком, сделанным для рекламной кампании организации PETA, защищающей права животных
© AFP 2019 / Fred Dufour
В Calvin Klein отказались от натурального меха одними из первых, еще в 1994 году. В нулевые к ним присоединились Ральф Лорен и Вивьен Вествуд. Гуччи и Майкл Корс последовали их примеру в 2017-м, Берберри и Версаче — в 2018-м, Coach, Prada и Донна Каран — в 2019-м.
© AFP 2019 / Bertrand Guay

Модель во время показа коллекции Nina Ricci осень-зима 2018/2019 в Париже

Модель во время показа коллекции Nina Ricci осень-зима 2018/2019 в Париже
1 из 2

Модель во время показа коллекции Nina Ricci осень-зима 2018/2019 в Париже

© AFP 2019 / Bertrand Guay
© AFP 2019 / Christophe ArchambaultМодель во время показа коллекции Jean Paul Gaultier осень-зима 2019/2020 в Париже
Модель во время показа коллекции Jean Paul Gaultier осень-зима 2019/2020 в Париже
2 из 2
Модель во время показа коллекции Jean Paul Gaultier осень-зима 2019/2020 в Париже
© AFP 2019 / Christophe Archambault
1 из 2

Модель во время показа коллекции Nina Ricci осень-зима 2018/2019 в Париже

© AFP 2019 / Bertrand Guay
2 из 2
Модель во время показа коллекции Jean Paul Gaultier осень-зима 2019/2020 в Париже
© AFP 2019 / Christophe Archambault
С другой стороны, экологичность искусственного меха под большим вопросом. Он, безусловно, этичен по отношению к животным, но его производство загрязняет окружающую среду и отходы не биоразлагаемы.
Парадоксально, но натуральный мех может оказаться более "этичным" вариантом. Один из компромиссов с точки зрения ответственного потребления в наши дни — винтажные шубы. Это и продление срока жизни вещей, и отказ от дополнительного загрязнения среды. Хотя не скажешь, что животные не пострадали, но все же это случилось очень давно.
© AP Photo / Leanne ItalieМодели демонстрируют шубы российского дизайнера Елены Ярмак во время Недели моды в Нью-Йорке
Модели демонстрируют шубы российского дизайнера Елены Ярмак во время Недели моды в Нью-Йорке
1 из 3
Модели демонстрируют шубы российского дизайнера Елены Ярмак во время Недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Leanne Italie
© AFP 2019 / Vivek Prakash

Шубы из натурального меха на меховой ярмарке в Китае

Шубы из натурального меха на меховой ярмарке в Китае. 28 февраля 2018
2 из 3

Шубы из натурального меха на меховой ярмарке в Китае

© AFP 2019 / Vivek Prakash
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Покупательница во время выбора головного убора в магазине "Мир кожи и меха" в Москве

Продажа меховых изделий в Москве
3 из 3

Покупательница во время выбора головного убора в магазине "Мир кожи и меха" в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 3
Модели демонстрируют шубы российского дизайнера Елены Ярмак во время Недели моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Leanne Italie
2 из 3

Шубы из натурального меха на меховой ярмарке в Китае

© AFP 2019 / Vivek Prakash
3 из 3

Покупательница во время выбора головного убора в магазине "Мир кожи и меха" в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Те, кто далек от споров об этичности и экологичности, рассматривают вопрос под другим углом. Рассуждают, уместна ли шуба в метро, стоит ли подметать покрытые слякотью тротуары роскошными меховыми подолами и надо ли на нее тратиться вообще.
Если строго придерживаться точки зрения функциональности, то, конечно, некоторые современные утеплители способны посоперничать с натуральным мехом. Но если уж вы не хотите пуховик, то полушубок или то, что раньше называли фасон "автоледи", будет практичнее. Да и почти у любого домашнего бюджета всегда много других, более важных, статей расходов.
© РИА Новости

Мех разных животных можно отличить визуально. Например, мех на шкуре бобра «приглажен» и имеет одно направление (от головы к хвосту), а мех овчины направлен вертикально вверх относительно поверхности шкуры, он стриженый и гладкий

Мех
1 из 2

Мех разных животных можно отличить визуально. Например, мех на шкуре бобра «приглажен» и имеет одно направление (от головы к хвосту), а мех овчины направлен вертикально вверх относительно поверхности шкуры, он стриженый и гладкий

© РИА Новости
© РИА НовостиШкура колонка (светлого цвета) и шкура норки (темного цвета)
Меховые шкурки
2 из 2
Шкура колонка (светлого цвета) и шкура норки (темного цвета)
© РИА Новости
1 из 2

Мех разных животных можно отличить визуально. Например, мех на шкуре бобра «приглажен» и имеет одно направление (от головы к хвосту), а мех овчины направлен вертикально вверх относительно поверхности шкуры, он стриженый и гладкий

© РИА Новости
2 из 2
Шкура колонка (светлого цвета) и шкура норки (темного цвета)
© РИА Новости
Следующий вопрос — выбор меха. Недорогой, эффектно покрашенный кролик, который износится за пару сезонов? Солидный каракуль, напоминающий о шапках-пирожках членов ЦК КПСС? Роскошная чернобурка, отлично выглядящая на сухом морозе, но превращающаяся в мокрую крысу под снегопадом? Или уж гулять так гулять: заложить все, но купить соболя? У каждого варианта есть преимущества и недостатки.
Несмотря на все доводы, шуба остается предметом вожделения многих женщин. Иногда просто хочется, чтобы она висела в шкафу "на выход", даже если в повседневности можно обходиться практичной курткой. Дело не в функциональности, а в символической ценности. Производители предлагают шубы разной ценовой категории.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Гастроли диско-группы "Бони М" в Москве. Бобби Фаррелл, Марсия Баррет, Лиз Митчелл и Мэйзи Уильямс на прогулке, декабрь 1978 года

Гастроли группы Бони М в Москве, декабрь 1978 года
1 из 3

Гастроли диско-группы "Бони М" в Москве. Бобби Фаррелл, Марсия Баррет, Лиз Митчелл и Мэйзи Уильямс на прогулке, декабрь 1978 года

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© AP PhotoПрезидент США Джеральд Форд и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время встречи во Владивостоке. 1974 год
Президент США Джеральд Форд и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время встречи во Владивостоке. 1974 год
2 из 3
Президент США Джеральд Форд и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время встречи во Владивостоке. 1974 год
© AP Photo
© РИА Новости / Виталий Арутюнов

Модели меховых манто модельера Ирины Крутиковой

Модели меховых манто модельера Ирины Крутиковой. 1993 год
3 из 3

Модели меховых манто модельера Ирины Крутиковой

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
1 из 3

Гастроли диско-группы "Бони М" в Москве. Бобби Фаррелл, Марсия Баррет, Лиз Митчелл и Мэйзи Уильямс на прогулке, декабрь 1978 года

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
2 из 3
Президент США Джеральд Форд и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время встречи во Владивостоке. 1974 год
© AP Photo
3 из 3

Модели меховых манто модельера Ирины Крутиковой

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Прошли те времена, когда "шуба с царского плеча" была свидетельством особых заслуг, а бояре даже на пирах в них сидели, чтобы продемонстрировать свое богатство. Минули и те времена, когда шубу если и покупали, то навсегда, и сам факт обладания ею кричал: "Жизнь удалась!" Но и сейчас меха в массовом сознании по-прежнему остаются важным символом высокого социального положения, потому и возникают споры об уместности норковых пальто в общественном транспорте.
Этичность или статусность, практичность или эстетика — дискутировать можно бесконечно. В итоге решение о покупке шубы, каким бы оно ни было, принимают в зависимости от поведения столбика термометра. Петербурженка, ростовчанка и сибирячка поступят по-разному, но — "зима близко", так что меховщикам беспокоиться не о чем.
Показ коллекции Monica Hansen в Майами-Бич. 2018 год
21 сентября, 08:00Культура
Женщины-кошки. Любить или ненавидеть леопардовый принт?
951006
КультураСтиль жизниСинди КроуфордМайкл КорсНаоми КэмпбеллВивьен Вествуд
Рекомендуем
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Павел Пичугин
Знакомый промоутера Паши Фейсконтроля раскрыл обстоятельства его смерти
Никольская улица в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поручил разработать проект, запрещающий россиянам владеть СМИ
Кадр из видео, на котором таксисты избивают пассажира
В Нижнем Новгороде таксист до смерти забил пассажира на глазах у коллег
Посол Украины в Польше Андрей Дещица
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Историк Олег Соколов
Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Детские игрушки
В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик
Подводная пещера
"Тайна сферического студня раскрыта". Океан преподнес удивительные находки
Историк Олег Соколов
"Гоблин" рассказал о состоянии историка Соколова перед убийством подруги
Российский историк Олег Соколов
"Связь не скрывали": что известно об убийстве студентки и доценте СПбГУ
Вид на Калининград
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Иран пока не принял решение о выходе из ДНЯО
15:24Раду распустят до конца полномочий, считает глава фракции "Слуга народа"
15:13СК выясняет, как троих рабочих завалило землей в траншее в Башкирии
15:09Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы
15:08Глава Элладской церкви впервые помянул Епифания Думенко во время литургии
15:06В Иране уверены в безопасности АЭС "Бушер"
14:56В Росгидромете рассказали об аномально теплом ноябре в Москве
14:51СМИ: девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки
14:47Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии
14:47Генсек ОАГ призвал аннулировать результаты президентских выборов в Боливии
14:38Спикер Рады ушел с поста главы партии "Слуга народа"
14:33ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции россиянина Буркова в США
14:29Умер академик РАО Михаил Щетинин
14:26Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
14:23В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
14:21Съезд "Слуги народа" поддержал отставку Разумкова с должности главы партии
14:17Маас заявил, что у Берлина нет "особых путей" в отношениях с Москвой
14:01В РВИО рассказали о сотрудничестве с подозреваемым в убийстве историком
13:57Лолита рассказала, из-за чего закончились ее отношения с мужем
13:55На Кубани более 40 детей госпитализировали в инфекционную больницу
Лента новостейМолния