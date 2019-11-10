Тепло ли тебе, девица? В чем ходить зимой

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мэган Виртанен. Что модно: этичный искусственный мех или каракуль и норка? Оверсайз пальто в пол или мохнатая жилетка? О чем подумать, выбирая одежду на зиму, — в материале РИА Новости.

"Я лучше буду ходить голой, чем носить натуральный мех" — таким слоганом сопровождалась в 1990-е социальная реклама, сделанная по заказу организации PETA ("Люди за этичное обращение с животными").

Крайне сомнительное заявление. Моделям, участвовавшим в рекламной кампании, в том числе Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, позднее его припоминали каждый раз, когда их видели в шубах.

© AP Photo / Laurent Rebours Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Карла Лагерфельда для модного дома Chloe. 1997 год © AP Photo / Laurent Rebours Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Карла Лагерфельда для модного дома Chloe. 1997 год

А на этой неделе стало известно, что королева Великобритании Елизавета Вторая тоже не хочет покупать натуральный мех — только искусственный, но мантию будет донашивать старую, горностаевую. Ну что ж, в свои 93 года она может себе это позволить.

говорит глава международных программ организации Мими Бехечи. Она утверждает, что 95 процентов британцев тоже приняли такое решение. "Сотрудники PETA поднимают бокалы с джином и Дюбонне за гуманное решение королевы отказаться от меха", —глава международных программ организации Мими Бехечи. Она утверждает, что 95 процентов британцев тоже приняли такое решение.

© РИА Новости / Александр Макаров Официальный визит в Россию Ее Величества Елизаветы II, королевы Великобритании и Северной Ирландии, и Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Первый вице-премьер России Олег Сосковец и королева Елизавета II во время встречи в аэропорту 1 из 3 Официальный визит в Россию Ее Величества Елизаветы II, королевы Великобритании и Северной Ирландии, и Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Первый вице-премьер России Олег Сосковец и королева Елизавета II во время встречи в аэропорту © РИА Новости / Александр Макаров © AFP 2019 / Dominic Lipinski Королева Великобритании Елизавета II 2 из 3 Королева Великобритании Елизавета II © AFP 2019 / Dominic Lipinski © AP Photo / Pool, Suzanne Plunkett Королева Елизавета II с принцем Чарльзом во время речи в палате лордов 3 из 3 Королева Елизавета II с принцем Чарльзом во время речи в палате лордов © AP Photo / Pool, Suzanne Plunkett 1 из 3 Официальный визит в Россию Ее Величества Елизаветы II, королевы Великобритании и Северной Ирландии, и Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Первый вице-премьер России Олег Сосковец и королева Елизавета II во время встречи в аэропорту © РИА Новости / Александр Макаров 2 из 3 Королева Великобритании Елизавета II © AFP 2019 / Dominic Lipinski 3 из 3 Королева Елизавета II с принцем Чарльзом во время речи в палате лордов © AP Photo / Pool, Suzanne Plunkett

Дюбонне (любимый напиток Елизаветы II) и джин, конечно, греют, но в наших климатических условиях можно спиться, пока согреешься. Поэтому почти каждой россиянке приходится решать, нужна ли шуба и если да, то какая?

Трудно найти женщину, которая хоть раз не задавалась бы этими вопросами, даже если ответом на первый было категорическое "нет". До последнего времени такой радикальностью отличались в основном сторонницы движения "зеленых" и этичного потребления. Если уж и носить мех, то только искусственный — такова была их позиция, поддерживаемая многими модными домами.

© AP Photo / Antonio Calanni Участница организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Милане, Италия 1 из 4 Участница организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Милане, Италия © AP Photo / Antonio Calanni © AP Photo / Rick Rycroft Участницы организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Сиднее, Австралия 2 из 4 Участницы организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Сиднее, Австралия © AP Photo / Rick Rycroft © AP Photo / Akira Suemori, File Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2010 год 3 из 4 Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2010 год © AP Photo / Akira Suemori, File © AFP 2019 / Fred Dufour Американская модель Келли Чин с нательным рисунком, сделанным для рекламной кампании организации PETA, защищающей права животных 4 из 4 Американская модель Келли Чин с нательным рисунком, сделанным для рекламной кампании организации PETA, защищающей права животных © AFP 2019 / Fred Dufour 1 из 4 Участница организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Милане, Италия © AP Photo / Antonio Calanni 2 из 4 Участницы организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Сиднее, Австралия © AP Photo / Rick Rycroft 3 из 4 Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. 2010 год © AP Photo / Akira Suemori, File 4 из 4 Американская модель Келли Чин с нательным рисунком, сделанным для рекламной кампании организации PETA, защищающей права животных © AFP 2019 / Fred Dufour

В Calvin Klein отказались от натурального меха одними из первых, еще в 1994 году. В нулевые к ним присоединились Ральф Лорен и Вивьен Вествуд. Гуччи и Майкл Корс последовали их примеру в 2017-м, Берберри и Версаче — в 2018-м, Coach, Prada и Донна Каран — в 2019-м.

С другой стороны, экологичность искусственного меха под большим вопросом. Он, безусловно, этичен по отношению к животным, но его производство загрязняет окружающую среду и отходы не биоразлагаемы.

Парадоксально, но натуральный мех может оказаться более "этичным" вариантом. Один из компромиссов с точки зрения ответственного потребления в наши дни — винтажные шубы. Это и продление срока жизни вещей, и отказ от дополнительного загрязнения среды. Хотя не скажешь, что животные не пострадали, но все же это случилось очень давно.

Те, кто далек от споров об этичности и экологичности, рассматривают вопрос под другим углом. Рассуждают, уместна ли шуба в метро, стоит ли подметать покрытые слякотью тротуары роскошными меховыми подолами и надо ли на нее тратиться вообще.

Если строго придерживаться точки зрения функциональности, то, конечно, некоторые современные утеплители способны посоперничать с натуральным мехом. Но если уж вы не хотите пуховик, то полушубок или то, что раньше называли фасон "автоледи", будет практичнее. Да и почти у любого домашнего бюджета всегда много других, более важных, статей расходов.

© РИА Новости Мех разных животных можно отличить визуально. Например, мех на шкуре бобра «приглажен» и имеет одно направление (от головы к хвосту), а мех овчины направлен вертикально вверх относительно поверхности шкуры, он стриженый и гладкий 1 из 2 Мех разных животных можно отличить визуально. Например, мех на шкуре бобра «приглажен» и имеет одно направление (от головы к хвосту), а мех овчины направлен вертикально вверх относительно поверхности шкуры, он стриженый и гладкий © РИА Новости © РИА Новости Шкура колонка (светлого цвета) и шкура норки (темного цвета) 2 из 2 Шкура колонка (светлого цвета) и шкура норки (темного цвета) © РИА Новости 1 из 2 Мех разных животных можно отличить визуально. Например, мех на шкуре бобра «приглажен» и имеет одно направление (от головы к хвосту), а мех овчины направлен вертикально вверх относительно поверхности шкуры, он стриженый и гладкий © РИА Новости 2 из 2 Шкура колонка (светлого цвета) и шкура норки (темного цвета) © РИА Новости

Следующий вопрос — выбор меха. Недорогой, эффектно покрашенный кролик, который износится за пару сезонов? Солидный каракуль, напоминающий о шапках-пирожках членов ЦК КПСС? Роскошная чернобурка, отлично выглядящая на сухом морозе, но превращающаяся в мокрую крысу под снегопадом? Или уж гулять так гулять: заложить все, но купить соболя? У каждого варианта есть преимущества и недостатки.

Несмотря на все доводы, шуба остается предметом вожделения многих женщин. Иногда просто хочется, чтобы она висела в шкафу "на выход", даже если в повседневности можно обходиться практичной курткой. Дело не в функциональности, а в символической ценности. Производители предлагают шубы разной ценовой категории.

Прошли те времена, когда "шуба с царского плеча" была свидетельством особых заслуг, а бояре даже на пирах в них сидели, чтобы продемонстрировать свое богатство. Минули и те времена, когда шубу если и покупали, то навсегда, и сам факт обладания ею кричал: "Жизнь удалась!" Но и сейчас меха в массовом сознании по-прежнему остаются важным символом высокого социального положения, потому и возникают споры об уместности норковых пальто в общественном транспорте.