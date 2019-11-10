Тепло ли тебе, девица? В чем ходить зимой

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости,Мэган Виртанен. Что модно: этичный искусственный мех или каракуль и норка? Оверсайз пальто в пол или мохнатая жилетка? О чем подумать, выбирая одежду на зиму, — в материале РИА Новости.
"Я лучше буду ходить голой, чем носить натуральный мех" — таким слоганом сопровождалась в 1990-е социальная реклама, сделанная по заказу организации PETA ("Люди за этичное обращение с животными").
Крайне сомнительное заявление. Моделям, участвовавшим в рекламной кампании, в том числе Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, позднее его припоминали каждый раз, когда их видели в шубах.
Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Карла Лагерфельда для модного дома Chloe. 1997 год
А на этой неделе стало известно, что королева Великобритании Елизавета Вторая тоже не хочет покупать натуральный мех — только искусственный, но мантию будет донашивать старую, горностаевую. Ну что ж, в свои 93 года она может себе это позволить.
"Сотрудники PETA поднимают бокалы с джином и Дюбонне за гуманное решение королевы отказаться от меха", — говорит глава международных программ организации Мими Бехечи. Она утверждает, что 95 процентов британцев тоже приняли такое решение.
Официальный визит в Россию Ее Величества Елизаветы II, королевы Великобритании и Северной Ирландии, и Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Первый вице-премьер России Олег Сосковец и королева Елизавета II во время встречи в аэропорту
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Официальный визит в Россию Ее Величества Елизаветы II, королевы Великобритании и Северной Ирландии, и Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Первый вице-премьер России Олег Сосковец и королева Елизавета II во время встречи в аэропорту
Официальный визит в Россию Ее Величества Елизаветы II, королевы Великобритании и Северной Ирландии, и Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Первый вице-премьер России Олег Сосковец и королева Елизавета II во время встречи в аэропорту
Дюбонне (любимый напиток Елизаветы II) и джин, конечно, греют, но в наших климатических условиях можно спиться, пока согреешься. Поэтому почти каждой россиянке приходится решать, нужна ли шуба и если да, то какая?
Трудно найти женщину, которая хоть раз не задавалась бы этими вопросами, даже если ответом на первый было категорическое "нет". До последнего времени такой радикальностью отличались в основном сторонницы движения "зеленых" и этичного потребления. Если уж и носить мех, то только искусственный — такова была их позиция, поддерживаемая многими модными домами.
В Calvin Klein отказались от натурального меха одними из первых, еще в 1994 году. В нулевые к ним присоединились Ральф Лорен и Вивьен Вествуд. Гуччи и Майкл Корс последовали их примеру в 2017-м, Берберри и Версаче — в 2018-м, Coach, Prada и Донна Каран — в 2019-м.
С другой стороны, экологичность искусственного меха под большим вопросом. Он, безусловно, этичен по отношению к животным, но его производство загрязняет окружающую среду и отходы не биоразлагаемы.
Парадоксально, но натуральный мех может оказаться более "этичным" вариантом. Один из компромиссов с точки зрения ответственного потребления в наши дни — винтажные шубы. Это и продление срока жизни вещей, и отказ от дополнительного загрязнения среды. Хотя не скажешь, что животные не пострадали, но все же это случилось очень давно.
Те, кто далек от споров об этичности и экологичности, рассматривают вопрос под другим углом. Рассуждают, уместна ли шуба в метро, стоит ли подметать покрытые слякотью тротуары роскошными меховыми подолами и надо ли на нее тратиться вообще.
Если строго придерживаться точки зрения функциональности, то, конечно, некоторые современные утеплители способны посоперничать с натуральным мехом. Но если уж вы не хотите пуховик, то полушубок или то, что раньше называли фасон "автоледи", будет практичнее. Да и почти у любого домашнего бюджета всегда много других, более важных, статей расходов.
Мех разных животных можно отличить визуально. Например, мех на шкуре бобра «приглажен» и имеет одно направление (от головы к хвосту), а мех овчины направлен вертикально вверх относительно поверхности шкуры, он стриженый и гладкий
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Мех разных животных можно отличить визуально. Например, мех на шкуре бобра «приглажен» и имеет одно направление (от головы к хвосту), а мех овчины направлен вертикально вверх относительно поверхности шкуры, он стриженый и гладкий
Мех разных животных можно отличить визуально. Например, мех на шкуре бобра «приглажен» и имеет одно направление (от головы к хвосту), а мех овчины направлен вертикально вверх относительно поверхности шкуры, он стриженый и гладкий
Следующий вопрос — выбор меха. Недорогой, эффектно покрашенный кролик, который износится за пару сезонов? Солидный каракуль, напоминающий о шапках-пирожках членов ЦК КПСС? Роскошная чернобурка, отлично выглядящая на сухом морозе, но превращающаяся в мокрую крысу под снегопадом? Или уж гулять так гулять: заложить все, но купить соболя? У каждого варианта есть преимущества и недостатки.
Несмотря на все доводы, шуба остается предметом вожделения многих женщин. Иногда просто хочется, чтобы она висела в шкафу "на выход", даже если в повседневности можно обходиться практичной курткой. Дело не в функциональности, а в символической ценности. Производители предлагают шубы разной ценовой категории.
Прошли те времена, когда "шуба с царского плеча" была свидетельством особых заслуг, а бояре даже на пирах в них сидели, чтобы продемонстрировать свое богатство. Минули и те времена, когда шубу если и покупали, то навсегда, и сам факт обладания ею кричал: "Жизнь удалась!" Но и сейчас меха в массовом сознании по-прежнему остаются важным символом высокого социального положения, потому и возникают споры об уместности норковых пальто в общественном транспорте.
Этичность или статусность, практичность или эстетика — дискутировать можно бесконечно. В итоге решение о покупке шубы, каким бы оно ни было, принимают в зависимости от поведения столбика термометра. Петербурженка, ростовчанка и сибирячка поступят по-разному, но — "зима близко", так что меховщикам беспокоиться не о чем.
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