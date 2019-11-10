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РИА Новости

"Изобрели вертолет и спутник". Какую историю нарисовали себе на Украине

08:00 10.11.2019 (обновлено: 08:09 10.11.2019)
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© Нон-стоп Продакшн (2012) Кадр из сериала "Белая гвардия"
Кадр из сериала Белая гвардия
© Нон-стоп Продакшн (2012)
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. "Смешарики" — это агитация за Русский мир, даже если они изображены на стене детсада, считают во Львовской области. На самой Украине уже давно не делают столь популярных анимационных фильмов. Зато охотно рисуют в комиксах альтернативную реальность, в которой Незалежная простирается до Дальнего Востока, а в небе парят дирижабли с тризубом.

"Ужасные пропагандистские идеи"

Активистов львовской группы "Громада та инициативы" особенно возмутил такой подвох. Детский сад открывали в торжественной обстановке, красную ленточку перерезали представители власти. И вдруг на стене все увидели "пропаганду русской культуры" среди самых младших воспитанников.
Негодование бдительных граждан вызвала "публичная демонстрация" в учебной комнате детсада персонажей российского мультфильма "Смешарики": как же так, неужели художникам — исполнителям подрядных работ не хватило воображения, чтобы найти место на панно персонажам украинских мультиков, например Петру Пяточкину или запорожским казакам?
Борьба с российскими мультфильмами — дело на Украине не новое. В той же Львовской области действует мораторий на "публичное использование русскоязычного культурного продукта". А по всей стране в 2015-м запретили сериал "Паровозик Тишка" по причине "популяризации российских силовых структур" — один из рисованных героев носил фуражку.
Несколько лет назад организация "Рада громадьской безпеки" потребовала от Госкино и Комитета по телевидению запретить показ мультфильма "Маша и медведь". "Медиапродукт является абсолютным воплощением самых ужасных пропагандистских идей РФ, — писали активисты в письме чиновникам. — Детям отправляют четкое сообщение: медведь, который традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю".
Но если по поводу российских мультиков негодуют в основном общественники, то с художественными фильмами расправляется само украинское государство. В списке запрещенных к показу — сотни лент, в том числе и экранизации "Белой гвардии", снятые по сценарию уроженца Киева Михаила Булгакова.
© ГО "Громада та ініціатива"Герои мультсериала "Смешарики", нарисованные на стене одного из детских садов Львова
Герои мультсериала Смешарики нарисованные на стене одного из детских садов Львова
© ГО "Громада та ініціатива"
Герои мультсериала "Смешарики", нарисованные на стене одного из детских садов Львова

Большевистские зомби

С производством собственной визуальной продукции для детей и юношества у Киева пока не очень. Все культовые "украинские" мультфильмы были созданы еще в советское время. И в период независимости местным мультипликаторам не удалось повторить былые успехи.
Впрочем, украинские художники постарались привлечь внимание патриотической аудитории в другом виде искусства — рисованных историях, комиксах. В прошлом году выпустили второй том графического романа "Воля". Комикс отрисован в стиле дизель-панка, сюжетная канва фантастична — в годы Гражданской войны появляется Украинская держава, и история развивается в альтернативной реальности. В роли врагов — "большевистское зло", безмозглые зомби во главе с Лениным, а также белые с призраком императора Николая II.
Зато "своими" для авторов комикса стали русский авиаконструктор Игорь Сикорский, анархист Нестор Махно, ученый Владимир Вернадский, который отказался в 1918-м принять гражданство "самостийной Украины" гетмана Скоропадского. Но это мелочи, ведь авторы создавали альтернативную историю, которая им нравится больше.
По сути, они включили в свой сценарий все "хотелки" украинских националистов: их державе достается и Кубань, и даже часть земли на Дальнем Востоке. На страницах комикса летают дирижабли с тризубом, эскадры броненосцев бороздят моря под жовто-блакитным флагом.
Стоит отметить, что "Воля" — частный проект, но и государство пыталось зайти на эту поляну. Министерство информационной политики Украины представляло патриотичный комикс в жанре фэнтези "Охранники Страны: полуостров Керем". Сюжет описывался так: "Верховный Тайган бросает лучшие силы на войну с народом керемли и с охранником Страны". Антагонисты — "полулюди-полудикие" из "северной страны". В вымышленном мире герои "освобождают" Крым.
CC BY 4.0 / Министерство информационной политики Украины / Презентация комикса "Охранники Страны: полуостров Керем"
Презентация комикса Охранники Страны: полуостров Керем
CC BY 4.0 / Министерство информационной политики Украины /
Презентация комикса "Охранники Страны: полуостров Керем"

Комикс как важный жанр искусства

На примере комикса "Воля" историк Михаил Диунов объяснял, почему не важна достоверность событий: "Читатель не будет копаться в скучных исторических документах, а воспримет все рассказанное как безусловную истину".
Самое главное — рисованная реальность выглядит привлекательно. "Воевать по старинке не придется. На страже рубежей Великой Украины стоят линкоры, построенные в Российской империи, гигантские дирижабли-авианосцы, огромные бомбардировщики "Илья Муромец", тоже созданные русской промышленностью, и боевые человекоподобные роботы. С такой ли силушкой да не справиться со злобными москалями!" — иронизировал Диунов.
"Борьба с мультиками вызывает только усмешку, но на Украине к этому относятся абсолютно серьезно, — обращает внимание кандидат исторических наук, бывший депутат Одесского горсовета Александр Васильев. — Не может быть неважным все, что связано с детьми и подростками. Тут они копируют советский опыт, когда исключительное внимание уделялось индоктринации с детского сада и даже с яслей. Здесь не бывает мелочей, это рациональное и обдуманное поведение. Помимо всего прочего, националисты так создают монополию на культурное пространство для украиноцентричных художников и режиссеров".
© Группа Компаний "Рики" / Art Pictures Studio / Студия Анимации "Петербург" (2018)Кадр из мульфильма "Смешарики. Дежавю"
Кадр из мульфильма Смешарики. Дежавю
© Группа Компаний "Рики" / Art Pictures Studio / Студия Анимации "Петербург" (2018)
Кадр из мульфильма "Смешарики. Дежавю"
В каком-то смысле создатели комиксов рисуют новую реальность, отмечает историк. "В массовом сознании границы стерты, не всегда важно, происходило что-то в реальности или в воображении. Да, в России комикс воспринимается как низкий жанр, но, как показывает успех "Джокера" и многих фильмов до него, комикс может претендовать и на то, чтобы стать серьезным событием культурной жизни страны. Национальная традиция не может заключаться только в консервативных, "высоких" видах искусства, она должна доходить до каждого", — поясняет собеседник РИА Новости.
И в определенном смысле реальность комикса уже присутствует на Украине. "В недавнем выступлении (президент Украины Владимир) Зеленский без иронии сообщает, что украинцы изобрели вертолет, ракетный двигатель и искусственный спутник Земли, — напоминает Васильев. — Там объявили о выпуске новых купюр с портретом ученого Владимира Вернадского, который пытался отмежеваться от идеи украинства. А в комиксе "Воля" историк Михаил Грушевский изображен мастером боевого гопака. Это нисколько не соответствует исторической правде, но кого это интересует, если он нарисован так красочно?"
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Илья МуромецМинистерство информационной политики УкраиныКубаньАлександр Васильев (депутат)Маша и МедведиЛьвовская областьМоскваКрымУкраина
Популярные комментарии
Боюсь, Россия вам не по зубам... Но! Чтобы мечты воплотились в реальность. Всего то и нужно пригласить Илона Маска, дать ему гражданство и сделать президентом. Вместе вы настроите тысячи космических кораблей с трезубцем и под всеобщие громогласные аплодисменты улетите на Марс. Нам вас будет очень нехватать... :(((
10 ноября, 10:16
Александр Максименко
11100000
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