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РИА Новости

Тяжелобольная из Тульской области судится с Минздравом из-за препарата

08:00 10.11.2019 (обновлено: 08:10 10.11.2019)
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© Fotolia / PaoleseБольница
Больница
© Fotolia / Paolese
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Ане Окорочковой из Богородицка Тульской области двадцать лет. Она страдает неизлечимым генетическим заболеванием — муковисцидозом. С недавнего времени девушка проходит лечение в одной из специализированных больниц в Москве, где ей выписали жизненно необходимый препарат. Решение о закупке лекарства принимает районная врачебная комиссия. Однако в местной больнице до последнего отказывались собирать медицинский совет. Дело дошло до суда: родители Анны обратились в прокуратуру, там выявили нарушения и подали иск. Состоялось первое судебное заседание — стороны к консенсусу не пришли.

"Медицинское изделие"

Окорочкова — инвалид второй группы с детства. Аня перенесла две реанимации и паралич ног. Предстоит еще одна операция. Из-за муковисцидоза у нее нарушены функции органов дыхания: в легких постоянно скапливается слизь, в которой образуются бактерии, поэтому каждый вздох дается с трудом. Чтобы выводить мокроту, девушке прописаны ингаляции: с 2016-го по 2017 год она использовала семипроцентный солевой раствор, но со временем возникла непереносимость — Аня кашляла кровью, появились одышка и першение в горле.

"Солевой раствор не просто выводит мокроту, но задевает и травмирует стенки сосудов. Принимать его на протяжении долгого времени физически не сможет никто", — объясняет РИА Новости мать Ани Наталья Окорочкова.

С 2017-го девушка проходит лечение в Москве — в клинической больнице имени Д. Д. Плетнева. Там врач прописал другой раствор для ингаляции. В его составе тот же семипроцентный солевой раствор и гиалуроновая кислота. "Она как раз снимает раздражение и защищает стенки сосудов", — уточняет Наталья.
© Фото : Ирина ЮдинаАнна с мамой
Анна с мамой
© Фото : Ирина Юдина
Анна с мамой
Формально раствор не считается лекарством — это "медицинское изделие". Производители хотели таким образом облегчить доступ к нему, но вышло наоборот: его выписывают только в индивидуальном порядке по решению врачебной комиссии. Поскольку схему лечения назначили в Москве, а сама Аня из Тульской области, решение о том, закупать препарат на бюджетные деньги или нет, должны принять по месту проживания. Но все это время комиссию даже не собирали, пока в конечном итоге дело не дошло до суда.

Иск

"Мы обратились в Товарковскую сельскую амбулаторию. Там нас отправили в консультативно-диагностический центр к главному внештатному пульмонологу Тульской области. Мы показали выписку из московской больницы, но он отказался собирать врачебную комиссию. Тогда пошли в Богородицкую районную больницу — но и там нас не услышали: объяснили тем, что для этого нужна рекомендация от главного пульмонолога — Арсена Басилаи", — описывает цепочку Наталья.

Следующая инстанция — Тульская областная больница, где Окорочковым сказали, что не смогут назначить препарат, потому как он не входит в индивидуальную программу реабилитации (ИПР есть у каждого инвалида). Окорочковых отправили переоформлять ИПР, чтобы внести туда нужный раствор. Но специалисты только развели руками: вписать в программу не получится, ведь он не является ни лекарственным препаратом, ни техническим средством. В конце концов этим летом семья обратились в прокуратуру и Росздравнадзор.
"В июле пришел ответ от прокуратуры, где установили нарушения со стороны Богородицкой больницы бесплатного лекарственного обеспечения. А в начале сентября областной Росздравнадзор выдал предостережение, в котором указано, что медучреждение сразу же после того, как мы обратились к ним, должно было собрать врачебную комиссию", — восстанавливает ход событий Наталья.
© Фото : Ирина ЮдинаАнна Окорочкова в своей комнате
Анна Окорочкова в своей комнате
© Фото : Ирина Юдина
Анна Окорочкова в своей комнате
Однако никакой реакции не последовало. Тогда прокуратура подала иск в адрес регионального Минздрава Тульской области и той самой больницы. Первое заседание суда состоялось 6 ноября.

Обвинитель

Старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Ирина Бацейкина объяснила РИА Новости, что один из главных вопросов — по какой причине медики не собрали комиссию, когда Окорочковы представили им выписку от лечащего врача. Впрочем, в ходе заседания выяснилось, что комиссия все-таки заседала. "Однако только после того, как иск пошел в суд, — 16 сентября", — говорит Ирина.
Также она рассказала, что перед судебным заседанием стороны приглашали на беседу, как и положено по любому гражданскому делу. На встрече медработники "не хотели признавать исковые требования". Тогда же судья поручил руководству больницы направить Окорочкову на прием к пульмонологу в Новомосковск, где уже другой специалист подтвердил, что необходимо собрать врачебную комиссию и выписать девушке необходимый раствор.

"Во время беседы они настаивали на том, что ей это лекарство не показано. В процессе рассмотрения дела фигуранты иска все-таки организовали комиссию. Они утверждают, что у девочки есть аллергия на раствор, но никаких документов, подтверждающих это, у них нет", — продолжает Бацейкина.

Уже на суде выяснилось: на комиссии медработники сошлись во мнении, что Ане следует выписать препарат только на два месяца. По их словам, надо понять, нет ли у нее аллергии. Впрочем, пока раствор с гиалуроновой кислотой на заявленное время не закуплен.
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Прокурора все это не устроило. Новое заседание назначено на 18 ноября. "Будем уточнять исковые требования, чтобы предупредить все негативные последствия", — комментирует представитель надзорного ведомства. И добавляет: обвинитель намерен настоять на том, чтобы суд обязал больницу обеспечивать девушку раствором не на ограниченный срок, а по требованию — то есть на весь необходимый период.
Руководитель местного Росздравнадзора Александр Былков заверил РИА Новости, что "вопрос под контролем": "Со своей стороны все "карательные" мероприятия в отношении больницы мы выполнили. Думаю, и министерство, и главный врач понимают свою ошибку. Другое дело — как они дальше будут решать этот вопрос. Для меня загадка, почему идут все эти прения. Зачем это нужно Минздраву и больнице? Проще было создать врачебную комиссию, выписать нужный препарат и забыть про это раз и навсегда. Зачем нужно было доводить до суда?"

"По требованию"

Мы обратились за комментарием в областной Минздрав. В пресс-службе сообщили, что главный внештатный специалист-пульмонолог Арсен Басилая порекомендовал госпитализировать Окорочкову, чтобы "начать применение раствора под наблюдением специалистов для исключения возможных негативных реакций". "Эта мера, по мнению Басилаи, необходима в связи с тем, что ранее у пациентки была выявлена нежелательная реакция на один из компонентов".
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Кроме того, в ведомстве отметили: на врачебной комиссии, состоявшейся в сентябре, медработники были обеспокоены тем, что в выписке, предоставленной лечащим врачом из Москвы, не перечислены противопоказания. "Руководство Богородицкой больницы обратилось в лечебное учреждение, выдавшее документы, с просьбой дать разъяснения о назначении стерильного гипертонического раствора натрия хлорида семипроцентного и натрия гиалуроната 0,1%. Ответа не поступило".
Однако эта информация расходится со словами матери девушки: Наталья рассказала нам, что ответ из Москвы был — его зачитали во время судебного заседания. "Нежелательная реакция", уточняет она, у дочери появилась, когда она принимала "солевой раствор в чистом виде" — еще до того, как получила рекомендации из московской больницы, а вот новый раствор "переносится хорошо". "Почему они не берут во внимание то, что в составе нужного нам раствора есть гиалуроновая кислота? Ведь она блокирует весь негативный эффект!" — возмущается Наталья.
К слову, в день Ане необходимо пять миллилитров раствора: ингаляцию нужно проводить два раза — утром и вечером. С 2017 года Окорочковы покупают лекарство на свои средства — в месяц уходит более двенадцати тысяч рублей. Восьмого ноября мать больной муковисцидозом обратилась в Следственный комитет. Наталья подала заявление на региональный Минздрав, райбольницу и главного внештатного пульмонолога области Арсена Басилая "для привлечения их к уголовной ответственности".
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Следственный комитет РФРосздравнадзорМоскваБогородицкТульская областьОбщество
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