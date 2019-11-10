Эксперты выяснили, как путешествует российская молодежь

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Путешественники 18-22 лет, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, как предпочитают отдыхать, выбирать отели и на что тратят деньги в поездках, сообщает momondo.ru.
Сервис путешествий провел исследование, в котором приняли участие 23 400 человек из 22 стран, в том числе и России.
Выяснилось, что спортивный туризм входит в пятерку наиболее популярных видов досуга у молодежи наряду с пляжным, дачным и автомобильным. При этом экскурсии интересуют таких респондентов меньше, чем представителей других возрастных групп.
Большинство юных путешественников, принявших участие в опросе, выбирают бюджетный отдых. Так, они готовы тратить на поездки в среднем от 20 до 50 тысяч рублей в год. Для остальных туристов этот показатель — от 50 до 100 тысяч рублей.
При этом, молодежь не экономит на еде. Так, 41% респондентов 18-22 лет отметили, что самой заметной статьей расходов в путешествии для них являются рестораны и кафе, а у 38% — траты в супермаркетах.
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Решающим фактором при выборе отеля для молодых людей является бесплатный Wi-Fi: об этом упомянул 61%. Большое значение имеют также завтрак, включенный в стоимость, гибкое время заселения и вид из окна.
При подготовке к путешествию туристов 18-22 лет намного чаще, чем путешественников других возрастов, волнуют вопросы, связанные с оформлением визы (29% против 19%). Кроме того, среди оснований для беспокойства юные респонденты выделили необходимость спланировать поездку так, чтобы учесть интересы всех ее участников.
О возникновении романтических чувств на отдыхе рассказали 36% респондентов. Это на 6% больше, чем в других возрастных группах.
Только 11% россиян 18-22 лет хотя бы однажды путешествовали в одиночку. При этом мнения относительно соло-поездок в будущем разделились: 34% хотели бы получить такой опыт и ровно столько же в нем не заинтересованы.
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