Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T13:26Z
https://ria.ru/20191110/1560721796.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152848/59/1528485925_0:193:5004:3008_1036x0_80_0_0_4217b69e9ee574b6654ae977ede560b0.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, как путешествует российская молодежь

13:26 10.11.2019
249
© Depositphotos / Syda_ProductionsТуристы
Туристы
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Путешественники 18-22 лет, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, как предпочитают отдыхать, выбирать отели и на что тратят деньги в поездках, сообщает momondo.ru.
Сервис путешествий провел исследование, в котором приняли участие 23 400 человек из 22 стран, в том числе и России.
Выяснилось, что спортивный туризм входит в пятерку наиболее популярных видов досуга у молодежи наряду с пляжным, дачным и автомобильным. При этом экскурсии интересуют таких респондентов меньше, чем представителей других возрастных групп.
Большинство юных путешественников, принявших участие в опросе, выбирают бюджетный отдых. Так, они готовы тратить на поездки в среднем от 20 до 50 тысяч рублей в год. Для остальных туристов этот показатель — от 50 до 100 тысяч рублей.
При этом, молодежь не экономит на еде. Так, 41% респондентов 18-22 лет отметили, что самой заметной статьей расходов в путешествии для них являются рестораны и кафе, а у 38% — траты в супермаркетах.
Молодые люди танцуют на общегородском балу на площади Нахимова в Севастополе
14 июля, 05:50Туризм
Эксперты выяснили, где будет отдыхать поколение Z
Решающим фактором при выборе отеля для молодых людей является бесплатный Wi-Fi: об этом упомянул 61%. Большое значение имеют также завтрак, включенный в стоимость, гибкое время заселения и вид из окна.
При подготовке к путешествию туристов 18-22 лет намного чаще, чем путешественников других возрастов, волнуют вопросы, связанные с оформлением визы (29% против 19%). Кроме того, среди оснований для беспокойства юные респонденты выделили необходимость спланировать поездку так, чтобы учесть интересы всех ее участников.
Дети на водной горке на пляже в Анапе
25 мая, 13:47Туризм
Эксперты рассказали, где отдыхают российские пенсионеры, семьи и молодежь
О возникновении романтических чувств на отдыхе рассказали 36% респондентов. Это на 6% больше, чем в других возрастных группах.
Только 11% россиян 18-22 лет хотя бы однажды путешествовали в одиночку. При этом мнения относительно соло-поездок в будущем разделились: 34% хотели бы получить такой опыт и ровно столько же в нем не заинтересованы.
Девушка делает селфи
30 августа 2018, 08:00РИА Новости
Куда такая красивая одна едешь? Как девушкам путешествовать соло
102000
ТуризмТуризмтуристыНовости - Туризм
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме осудили отказ Чехии содержать военные захоронения в России
Международный аэропорт Курумоч в Самаре
Самолет Челябинск-Сочи сел в Самаре из-за курившей в туалете пассажирки
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Убитая выпускница СПбГУ была дочерью подполковника МВД
Зимние виды Пскова
В Пскове обнаружили "подпольное казино" второй половины XVII века
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ
Музыкальный исполнитель Трэвис Скотт
В США на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта пострадали фанаты
Поиск человеческих останков в Мойке
Появилось видео поиска останков убитой выпускницы СПбГУ
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил гастрономический фестиваль Золотая осень на Красной площади в Москве
Собянин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений
Владимир Кондаков, подозреваемый в убийстве застройщика Альберта Метледжа в Сиднее
В Австралии нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийстве, пишут СМИ
Леонид Якубович
Директор Якубовича опроверг слухи о его операции
Избиратель голосует на одном из избирательных участков
На выборах в Испании жители одного из поселков проголосовали за 32 секунды
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" разъяснил "Беллоне" цель ввоза обедненного урана в Россию
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Эксперты рассказали о взаимодействии России и Китая в Азии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков назвал "захват Калининграда силами НАТО" бредовым сценарием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13СК выясняет, как троих рабочих завалило землей в траншее в Башкирии
15:09Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы
15:08Глава Элладской церкви впервые помянул Епифания Думенко во время литургии
15:06В Иране уверены в безопасности АЭС "Бушер"
14:56В Росгидромете рассказали об аномально теплом ноябре в Москве
14:51СМИ: девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки
14:47Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии
14:47Генсек ОАГ призвал аннулировать результаты президентских выборов в Боливии
14:38Александр Корниенко стал новым главой партии "Слуга народа"
14:33ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции россиянина Буркова в США
14:29Умер академик РАО Михаил Щетинин
14:26Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
14:23В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
14:21Съезд "Слуги народа" поддержал отставку Разумкова с должности главы партии
14:17Маас заявил, что у Берлина нет "особых путей" в отношениях с Москвой
14:01В РВИО рассказали о сотрудничестве с подозреваемым в убийстве историком
13:57Лолита рассказала, из-за чего закончились ее отношения с мужем
13:55На Кубани более 40 детей госпитализировали в инфекционную больницу
13:50Пассажиры в среднем покупают три билета в минуту на поезда в Крым и обратно
13:40В Тамбовской области нашли тело третьего погибшего при пожаре в жилом доме
Лента новостейМолния