Эксперты выяснили, как путешествует российская молодежь

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Путешественники 18-22 лет, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, как предпочитают отдыхать, выбирать отели и на что тратят деньги в поездках, сообщает momondo.ru.

Сервис путешествий провел исследование, в котором приняли участие 23 400 человек из 22 стран, в том числе и России.

Выяснилось, что спортивный туризм входит в пятерку наиболее популярных видов досуга у молодежи наряду с пляжным, дачным и автомобильным. При этом экскурсии интересуют таких респондентов меньше, чем представителей других возрастных групп.

Большинство юных путешественников, принявших участие в опросе, выбирают бюджетный отдых. Так, они готовы тратить на поездки в среднем от 20 до 50 тысяч рублей в год. Для остальных туристов этот показатель — от 50 до 100 тысяч рублей.

При этом, молодежь не экономит на еде. Так, 41% респондентов 18-22 лет отметили, что самой заметной статьей расходов в путешествии для них являются рестораны и кафе, а у 38% — траты в супермаркетах.

Решающим фактором при выборе отеля для молодых людей является бесплатный Wi-Fi: об этом упомянул 61%. Большое значение имеют также завтрак, включенный в стоимость, гибкое время заселения и вид из окна.

При подготовке к путешествию туристов 18-22 лет намного чаще, чем путешественников других возрастов, волнуют вопросы, связанные с оформлением визы (29% против 19%). Кроме того, среди оснований для беспокойства юные респонденты выделили необходимость спланировать поездку так, чтобы учесть интересы всех ее участников.

О возникновении романтических чувств на отдыхе рассказали 36% респондентов. Это на 6% больше, чем в других возрастных группах.