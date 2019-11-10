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РИА Новости

"Сначала его боялся": автомат Калашникова глазами прошедших горячие точки

08:00 10.11.2019 (обновлено: 13:30 10.11.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевАвтомат Калашникова
Автомат Калашникова
© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомат Калашникова. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно 100 лет назад родился легендарный конструктор Михаил Калашников. Разработанное им оружие уже несколько десятилетий воюет по всему свету и уходить в отставку не собирается. Корреспондент РИА Новости пообщался с участниками боевых действий и выяснил, что для них значит автомат Калашникова.

Защитник с прицелом

"Этот автомат у меня ассоциируется с войной, — признается РИА Новости Ильяс Дауди, разведчик 149-го гвардейского мотострелкового полка Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. — Это душа солдата, его защитник, ангел-хранитель. Ни разу не подводил ни в каких условиях. Не могу вспомнить, чтобы он заклинил или отказал. Для меня АК — главное, на что я рассчитывал и надеялся в бою".
© Фото : из личного архива Ильяса Дауди Ильяс Дауди , участник войны в Афганистане (на фото — с автоматом)
Ильяс Дауди , участник войны в Афганистане (на фото – с автоматом)
© Фото : из личного архива Ильяса Дауди
Ильяс Дауди , участник войны в Афганистане (на фото — с автоматом)
Участник второй чеченской кампании, командир 119-го гвардейского парашютно-десантного полка Николай Никульников называет АК символом мощи страны: "Познакомился я с ним в 1980-м, еще солдатом. Собирали-разбирали. Когда сжимаешь в ладонях этот автомат, сразу чувствуешь себя мужчиной. Понимаешь, что можешь кого-то защитить. В любом бою без АК никуда. Если бы против врага я оказался безоружным, мы бы сейчас с вами не разговаривали".
В руки к ветерану Афганской войны Глебу Боброву первый боевой калаш попал в октябре 1982-го — на Термезском полигоне он проходил курсы молодого бойца перед отправкой "за речку".
© Фото : из личного архива Глеба БоброваПисатель Глеб Бобров, ветеран войны в Афганистане
Писатель Глеб Бобров, ветеран войны в Афганистане
© Фото : из личного архива Глеба Боброва
Писатель Глеб Бобров, ветеран войны в Афганистане
"Первым моим боем можно считать "сосредоточенный огонь" в "зеленку", из которой били по нашей колонне, — вспоминает Бобров. — Впечатлений хватило, особенно когда трассирующие патроны забивали в магазин через один с обычными. От души настрелялся на армейских складах в Пули-Хумри, где мы грузили боеприпасы для части. В день загружали три-четыре пары "вертушек", остальное время тренировались. За палатками стояла сгоревшая бронетехника, вертушки, остовы машин. Берешь самодельную разгрузку с десятью магазинами, засовываешь в карманы еще несколько пачек патронов и вперед — пока из-под крышки ствольной коробки сизый дым от оружейного масла не пойдет".

"М-16 рядом не лежала"

Герой России Эдуард Цеев, в Чечне замещавший командира батальона 108-го гвардейского парашютно-десантного полка 7-й воздушно-десантной дивизии, уверен, что такое изобретение, как АК, останется в веках.
© РИА Новости / Игорь МихалевСолдаты группировки федеральных войск МО России отправляются на операцию. Район поселка Бамут.
Солдаты группировки Федеральных войск МО РФ отправляются на операцию. Район поселка Бамут.
© РИА Новости / Игорь Михалев
Солдаты группировки федеральных войск МО России отправляются на операцию. Район поселка Бамут.
"Вся моя служба, все боевые выходы связаны с автоматом Калашникова, — рассказывает Цеев. — Сначала я его боялся — впервые взял в руки в школе, на уроке военной подготовки: дали три патрона, надо было попасть в мишень. Для меня тогда было непонятно, как можно из этого оружия куда-то попасть. А потом, конечно, научился. И на службе по призыву, и в офицерском училище, и дальше на службе. Автомат Калашникова — это автомат Калашникова, что тут говорить. Никакая М-16 с ним даже не рядом не лежала".
Участник войны в Афганистане и двух чеченских кампаний Игорь Родобольский отзывается о легендарном автомате как об исключительно надежном оружии: "Я летчик, но приходилось брать его в руки во время первой чеченской — в частности, когда эвакуировали попавшую в засаду группу спецназа. Хороший автомат, не подводит никогда".

Две пули

Ветеран Афганской войны Сергей Гончаров свой табельный АК называет спасителем, в критическую минуту в буквальном смысле прикрывшим его собой.
© Фото : из личного архива Сергея ГончароваСергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"
Сергей Гончаров, президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа
© Фото : из личного архива Сергея Гончарова
Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"
"Во время одной из операций в Афганистане мы сидели в засаде, — вспоминает Гончаров. — Подошел караван, завязался бой. В меня шли три пули. Две из них попали в автомат — одна в рожок, другая — в само оружие, третья угодила мне в плечо. Если бы не было калаша, то не было бы и меня. Автомат потом стал полковой достопримечательностью".
Навыки обращения с АК Сергей получил в офицерской спецшколе КГБ еще в 1972-м. "Я никогда не был охотником, — говорит он, — но когда берешься за этот автомат или спецоружие, созданное на базе калашникова, ощущаешь силу и уверенность, причем не только в себе, но и в своем оружии".
© Sputnik / Жоомарт УраимовГерой Советского Союза, командир группы "А" в 1977-1988, 1992-1995 годах Геннадий Зайцев
Герой Советского Союза, командир группы А в 1977–1988, 1992-1995 годах Геннадий Зайцев
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Герой Советского Союза, командир группы "А" в 1977-1988, 1992-1995 годах Геннадий Зайцев
Первый командир группы "Альфа" Геннадий Зайцев отмечает, что после винтовки Мосина и ППШ-41 автомат Калашникова стал настоящим прорывом.
"Известный факт: даже американские солдаты во время войны во Вьетнаме стремились завладеть нашим АК, — подчеркивает Зайцев. — По всем позициям это превосходное оружие. Конечно, жаль, что многие страны запустили его в производство без всяких патентов, лишив тем самым государство-разработчика дополнительного дохода".
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Сергей ГончаровМихаил КалашниковМоскваБобровВьетнамБезопасность
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