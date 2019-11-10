"Сначала его боялся": автомат Калашникова глазами прошедших горячие точки

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно 100 лет назад родился легендарный конструктор Михаил Калашников. Разработанное им оружие уже несколько десятилетий воюет по всему свету и уходить в отставку не собирается. Корреспондент РИА Новости пообщался с участниками боевых действий и выяснил, что для них значит автомат Калашникова.
Защитник с прицелом
"Этот автомат у меня ассоциируется с войной, — признается РИА Новости Ильяс Дауди, разведчик 149-го гвардейского мотострелкового полка Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. — Это душа солдата, его защитник, ангел-хранитель. Ни разу не подводил ни в каких условиях. Не могу вспомнить, чтобы он заклинил или отказал. Для меня АК — главное, на что я рассчитывал и надеялся в бою".
© Фото : из личного архива Ильяса Дауди Ильяс Дауди , участник войны в Афганистане (на фото — с автоматом)
© Фото : из личного архива Ильяса Дауди
Ильяс Дауди , участник войны в Афганистане (на фото — с автоматом)
Участник второй чеченской кампании, командир 119-го гвардейского парашютно-десантного полка Николай Никульников называет АК символом мощи страны: "Познакомился я с ним в 1980-м, еще солдатом. Собирали-разбирали. Когда сжимаешь в ладонях этот автомат, сразу чувствуешь себя мужчиной. Понимаешь, что можешь кого-то защитить. В любом бою без АК никуда. Если бы против врага я оказался безоружным, мы бы сейчас с вами не разговаривали".
В руки к ветерану Афганской войны Глебу Боброву первый боевой калаш попал в октябре 1982-го — на Термезском полигоне он проходил курсы молодого бойца перед отправкой "за речку".
© Фото : из личного архива Глеба БоброваПисатель Глеб Бобров, ветеран войны в Афганистане
© Фото : из личного архива Глеба Боброва
Писатель Глеб Бобров, ветеран войны в Афганистане
"Первым моим боем можно считать "сосредоточенный огонь" в "зеленку", из которой били по нашей колонне, — вспоминает Бобров. — Впечатлений хватило, особенно когда трассирующие патроны забивали в магазин через один с обычными. От души настрелялся на армейских складах в Пули-Хумри, где мы грузили боеприпасы для части. В день загружали три-четыре пары "вертушек", остальное время тренировались. За палатками стояла сгоревшая бронетехника, вертушки, остовы машин. Берешь самодельную разгрузку с десятью магазинами, засовываешь в карманы еще несколько пачек патронов и вперед — пока из-под крышки ствольной коробки сизый дым от оружейного масла не пойдет".
"М-16 рядом не лежала"
Герой России Эдуард Цеев, в Чечне замещавший командира батальона 108-го гвардейского парашютно-десантного полка 7-й воздушно-десантной дивизии, уверен, что такое изобретение, как АК, останется в веках.
© РИА Новости / Игорь МихалевСолдаты группировки федеральных войск МО России отправляются на операцию. Район поселка Бамут.
Солдаты группировки федеральных войск МО России отправляются на операцию. Район поселка Бамут.
"Вся моя служба, все боевые выходы связаны с автоматом Калашникова, — рассказывает Цеев. — Сначала я его боялся — впервые взял в руки в школе, на уроке военной подготовки: дали три патрона, надо было попасть в мишень. Для меня тогда было непонятно, как можно из этого оружия куда-то попасть. А потом, конечно, научился. И на службе по призыву, и в офицерском училище, и дальше на службе. Автомат Калашникова — это автомат Калашникова, что тут говорить. Никакая М-16 с ним даже не рядом не лежала".
Участник войны в Афганистане и двух чеченских кампаний Игорь Родобольский отзывается о легендарном автомате как об исключительно надежном оружии: "Я летчик, но приходилось брать его в руки во время первой чеченской — в частности, когда эвакуировали попавшую в засаду группу спецназа. Хороший автомат, не подводит никогда".
Две пули
Ветеран Афганской войны Сергей Гончаров свой табельный АК называет спасителем, в критическую минуту в буквальном смысле прикрывшим его собой.
© Фото : из личного архива Сергея ГончароваСергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"
© Фото : из личного архива Сергея Гончарова
Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"
"Во время одной из операций в Афганистане мы сидели в засаде, — вспоминает Гончаров. — Подошел караван, завязался бой. В меня шли три пули. Две из них попали в автомат — одна в рожок, другая — в само оружие, третья угодила мне в плечо. Если бы не было калаша, то не было бы и меня. Автомат потом стал полковой достопримечательностью".
Навыки обращения с АК Сергей получил в офицерской спецшколе КГБ еще в 1972-м. "Я никогда не был охотником, — говорит он, — но когда берешься за этот автомат или спецоружие, созданное на базе калашникова, ощущаешь силу и уверенность, причем не только в себе, но и в своем оружии".
© Sputnik / Жоомарт УраимовГерой Советского Союза, командир группы "А" в 1977-1988, 1992-1995 годах Геннадий Зайцев
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Герой Советского Союза, командир группы "А" в 1977-1988, 1992-1995 годах Геннадий Зайцев
Первый командир группы "Альфа" Геннадий Зайцев отмечает, что после винтовки Мосина и ППШ-41 автомат Калашникова стал настоящим прорывом.
"Известный факт: даже американские солдаты во время войны во Вьетнаме стремились завладеть нашим АК, — подчеркивает Зайцев. — По всем позициям это превосходное оружие. Конечно, жаль, что многие страны запустили его в производство без всяких патентов, лишив тем самым государство-разработчика дополнительного дохода".