Вильнюс получил туристическую премию за рекламу с эротическим подтекстом

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Реклама, в которой столицу Литвы – Вильнюс — называют "точкой G Европы", получила международную премию Travel & Tourism Gold Award на отраслевой выставке в Лондоне, Реклама, в которой столицу Литвы – Вильнюс — называют "точкой G Европы", получила международную премию Travel & Tourism Gold Award на отраслевой выставке в Лондоне, сообщает Fox News.

Слоган кампании: "Никто не знает, где она, но когда вы ее находите — это удивительно".

Скандальная реклама с изображением женщины, лежащей с искаженным будто бы от удовольствия лицом, которая вцепилась в одеяло с картой Вильнюса, появилась в прошлом году. В следующем рекламном ролике был показан турист в экстазе у здания в городе.

Вильнюс создал сайт, посвященный новой кампании, который предлагает потенциальным туристам "создать свою личную карту удовольствий". Сделать это они могут, пройдя тест с двусмысленными вопросами.