Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T06:13Z
https://ria.ru/20191110/1560718793.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/105058/95/1050589557_0:1194:1490:2032_1036x0_80_0_0_d039c94363ee9f90b28a5178dfab2b26.jpg
РИА Новости
Туризм

Вильнюс получил туристическую премию за рекламу с эротическим подтекстом

01:14 10.11.2019 (обновлено: 06:13 10.11.2019)
16529
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода мира. Вильнюс. Архивное фото
Города мира. Вильнюс. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Реклама, в которой столицу Литвы – Вильнюс — называют "точкой G Европы", получила международную премию Travel & Tourism Gold Award на отраслевой выставке в Лондоне, сообщает Fox News.
Слоган кампании: "Никто не знает, где она, но когда вы ее находите — это удивительно".
Скандальная реклама с изображением женщины, лежащей с искаженным будто бы от удовольствия лицом, которая вцепилась в одеяло с картой Вильнюса, появилась в прошлом году. В следующем рекламном ролике был показан турист в экстазе у здания в городе.
Вильнюс создал сайт, посвященный новой кампании, который предлагает потенциальным туристам "создать свою личную карту удовольствий". Сделать это они могут, пройдя тест с двусмысленными вопросами.
Кампания столкнулась с критикой, но управление по рекламным стандартам заключило, что в ней нет ничего унижающего достоинство. Более того, сообщается, что такая стратегия продвижения города привела к росту турпотока на 12%.
Туристы фотографируют возле кратера в геотермальный парке Уаи-О-Тапу Новой Зеландии. 2011 год
5 мая 2018, 11:39РИА Новости
Новая Зеландия запустила смешной ролик про возвращение страны на карты мира
8320429
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмВильнюсЛитва
Рекомендуем
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве
В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян заявила, что для борьбы с коррупцией в России нужна нацпрограмма
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Вид на Калининград
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
Поезд на ответвлении Транссибирской железнодорожной магистрали
Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
Кадр из фильма Дылда
На номинацию в "Золотом глобусе" отобрали шесть российских фильмов
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Историк Олег Соколов
Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
Посол Украины в Польше Андрей Дещица
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Мужчина с ножом
В Алабаме недовольный мужчина "зарезал" надувного "малыша-Трампа"
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Графин и рюмки
Магаданец, убив друга, просил за освобождение заложницы выпивку и машину
Павел Пичугин
Умер клубный промоутер "Паша Фейсконтроль"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня
15:25Иран пока не принял решение о выходе из ДНЯО
15:24Раду распустят до конца полномочий, считает глава фракции "Слуга народа"
15:13СК выясняет, как троих рабочих завалило землей в траншее в Башкирии
15:09Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы
15:08Глава Элладской церкви впервые помянул Епифания Думенко во время литургии
15:06В Иране уверены в безопасности АЭС "Бушер"
14:56В Росгидромете рассказали об аномально теплом ноябре в Москве
14:51СМИ: девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки
14:47Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии
14:47Генсек ОАГ призвал аннулировать результаты президентских выборов в Боливии
14:38Спикер Рады ушел с поста главы партии "Слуга народа"
14:33ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции россиянина Буркова в США
14:29Умер академик РАО Михаил Щетинин
14:26Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
14:23В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
14:21Съезд "Слуги народа" поддержал отставку Разумкова с должности главы партии
14:17Маас заявил, что у Берлина нет "особых путей" в отношениях с Москвой
14:01В РВИО рассказали о сотрудничестве с подозреваемым в убийстве историком
13:57Лолита рассказала, из-за чего закончились ее отношения с мужем
Лента новостейМолния