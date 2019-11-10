В Тель-Авиве запустят бесплатные междугородние автобусы по субботам

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Муниципалитет Тель-Авива выделил средства на создание транспортной сети, которая соединит крупнейший город Израиля и соседние населенные пункты, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

Автобусы начнут перевозить пассажиров по субботам в часы, когда регулярный общественный транспорт недоступен. Проезд в них планируют сделать бесплатным.

Проект будет запущен до конца 2019 года, говорится в сообщении.