В Тель-Авиве запустят бесплатные междугородние автобусы по субботам

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Муниципалитет Тель-Авива выделил средства на создание транспортной сети, которая соединит крупнейший город Израиля и соседние населенные пункты, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
Автобусы начнут перевозить пассажиров по субботам в часы, когда регулярный общественный транспорт недоступен. Проезд в них планируют сделать бесплатным.
Проект будет запущен до конца 2019 года, говорится в сообщении.
В ведомстве уверены, что нововведение окажется полезным не только местным жителям, но и туристам, которые остановились в Рамат ха-Шарон, Гиватаим и Кирьят-Оно и хотят посетить Тель-Авив.