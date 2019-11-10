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РИА Новости
Туризм

В Тель-Авиве запустят бесплатные междугородние автобусы по субботам

12:52 10.11.2019
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© Depositphotos / EnginKorkmazТель-Авив
Тель-Авив
© Depositphotos / EnginKorkmaz
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Муниципалитет Тель-Авива выделил средства на создание транспортной сети, которая соединит крупнейший город Израиля и соседние населенные пункты, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
Автобусы начнут перевозить пассажиров по субботам в часы, когда регулярный общественный транспорт недоступен. Проезд в них планируют сделать бесплатным.
Проект будет запущен до конца 2019 года, говорится в сообщении.
В ведомстве уверены, что нововведение окажется полезным не только местным жителям, но и туристам, которые остановились в Рамат ха-Шарон, Гиватаим и Кирьят-Оно и хотят посетить Тель-Авив.
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