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РИА Новости

В Минске не нашли опасных предметов на вокзале и в торговых центрах

22:42 09.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Самохин / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии. Архивное фото
Милиция Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Самохин
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Саперы не нашли опасных предметов в зданиях железнодорожного вокзала и крупных торговых центров в Минске, из которых эвакуированных после анонимного сообщения, сообщила пресс-служба МВД.
По ее данным, в субботу "около 19.00 (совпадает с мск) на электронную почту колл-центра могилевского отделения Белорусской железной дороги поступило сообщение об опасности на объектах в Минске: торговые центры "Замок", "Дана Молл" и "Галилео", а также Центральный железнодорожный вокзал". Было принято решение об эвакуации людей, саперно-пиротехнические группы проверяли здания на наличие опасных предметов.
"Обследование объектов торговли и железнодорожного вокзала завершено. Подозрительных и опасных предметов не обнаружено", - проинформировали в пресс-службе.
На местах работают следственно-оперативные группы. "По результатам проверки следователями будет дана правовая оценка", - подчеркивается в сообщении.
В Белоруссии за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет - с наказанием до семи лет лишения свободы. Помимо этого, подлежат возмещению средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.
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