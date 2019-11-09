В Минске не нашли опасных предметов на вокзале и в торговых центрах

По ее данным, в субботу "около 19.00 (совпадает с мск) на электронную почту колл-центра могилевского отделения Белорусской железной дороги поступило сообщение об опасности на объектах в Минске: торговые центры "Замок", "Дана Молл" и "Галилео", а также Центральный железнодорожный вокзал". Было принято решение об эвакуации людей, саперно-пиротехнические группы проверяли здания на наличие опасных предметов.
"Обследование объектов торговли и железнодорожного вокзала завершено. Подозрительных и опасных предметов не обнаружено", - проинформировали в пресс-службе.
На местах работают следственно-оперативные группы. "По результатам проверки следователями будет дана правовая оценка", - подчеркивается в сообщении.
В Белоруссии за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет - с наказанием до семи лет лишения свободы. Помимо этого, подлежат возмещению средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.