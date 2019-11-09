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РИА Новости

Правозащитники назвали число погибших при разгоне демонстраций в Багдаде

20:26 09.11.2019 (обновлено: 21:31 09.11.2019)
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© REUTERS / Thaier Al-SudaniАкция протеста в Багдаде
Акция протеста в Багдаде
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Не менее шести человек погибли при разгоне силовиками демонстраций в центре иракской столицы Багдаде в субботу, об этом заявили в иракском центре мониторинга за соблюдением прав человека.
"Как минимум шесть демонстрантов погибли между площадями Тахрир и Хиляни", - сообщает центр в Twitter.
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По данным правозащитников, силы правопорядка при разгоне акций протеста активно используют слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Ираке с 1 октября в результате протестов было убито свыше 270 человек.
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