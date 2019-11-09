Правозащитники назвали число погибших при разгоне демонстраций в Багдаде

КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Не менее шести человек погибли при разгоне силовиками демонстраций в центре иракской столицы Не менее шести человек погибли при разгоне силовиками демонстраций в центре иракской столицы Багдаде в субботу, об этом заявили в иракском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

"Как минимум шесть демонстрантов погибли между площадями Тахрир и Хиляни", - сообщает центр в Twitter.

По данным правозащитников, силы правопорядка при разгоне акций протеста активно используют слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.