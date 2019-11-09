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РИА Новости

МИД Ирана предупредил, что СВПД может развалиться до выборов в США

21:06 09.11.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Если решение по СВПД не будет найдено в ближайшее время, сделка может развалиться за несколько месяцев до выборов в США, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"До выборов в США еще год, но если мы не сможем найти решение по СВПД и как выйти из кризиса, в котором мы сейчас находимся, в ближайшие месяцы, я думаю, сделка может развалиться даже за несколько месяцев до выборов в США", - заявил Аракчи на полях Московской конференции по нераспространению.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Аббас АракчиМИД ИранаИранСШАВ мире
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